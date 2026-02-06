Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BANCO DECIDE

Reservas mudam o jogo e Bahia mostra força do elenco

Goleiro destaca rotatividade e entrosamento após empate com o Fluminense

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/02/2026 - 7:52 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Elenco responde, banco decide e Bahia arranca empate
Elenco responde, banco decide e Bahia arranca empate -

O Bahia empatou com o Fluminense na noite desta quinta-feira, 5, na Arena Fonte Nova, em um jogo que evidenciou a força do elenco tricolor e a importância da rotatividade dentro do planejamento do clube neste início de temporada.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni mandou a campo uma formação considerada titular, mas foram os atletas que entraram ao longo da partida que garantiram o empate ao Esquadrão. A jogada do gol azul, vermelho e branco foi construída por três jogadores que saíram do banco de reservas: Erick iniciou a ação, Sanabria deu a assistência e Kike Olivera completou para o fundo das redes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diante disso, é possível afirmar que a robustez do plantel tricolor e o rodízio implementado por Rogério Ceni foram determinantes para que o Bahia buscasse a igualdade no placar. Após a partida, o goleiro Ronaldo destacou a importância da rotatividade para o bom rendimento do elenco.

Segundo o arqueiro, a qualidade do grupo e o entrosamento da equipe — seja com a formação considerada titular, os reservas, os Pivetes de Aço ou até mesmo uma mescla entre todas as opções — dão confiança ao treinador.

Ronaldo, goleiro do Bahia
Ronaldo, goleiro do Bahia | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O elenco, a cada dia, se mostra mais entrosado. As peças que entram, teoricamente no time titular, já entram sabendo a função que têm que exercer”, afirmou o goleiro Ronaldo.

Hoje, as peças que entraram foram fundamentais para o crescimento da equipe. Tanto que foi o Sanabria quem cruzou para o gol do Kike
Ronaldo - goleiro do Bahia

Leia Também:

Ceni detona gramado da Fonte Nova: "Não cuidam como tem que cuidar"
Dell recebe apoio de Ceni e Everton Ribeiro no Bahia: "Abraçamos ele"
Kike Olivera exalta poder de reação do Bahia: "Caráter de time grande"

O goleiro garantiu que o desempenho reforça a capacidade do elenco em responder tanto no Campeonato Baiano quanto na Série A do Campeonato Brasileiro, com todos os atletas tendo oportunidades de jogar e manter o ritmo competitivo: "Todos estão tendo minutagem, ritmo e participando de decisões importantes".

Por fim, Ronaldo destacou que a confiança gerada pela qualidade do grupo não impacta apenas o técnico Rogério Ceni, mas todo o elenco, que vem demonstrando força coletiva ao longo da temporada. “Isso vai trazendo confiança para todo mundo”, concluiu.

Nossa série de invencibilidade não é só dos titulares, é de todo o elenco, que tem demonstrado essa força. Isso tem sido muito importante para o nosso time
Ronaldo - arqueiro tricolor

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova Bahia Fluminense futebol brasileiro Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Elenco responde, banco decide e Bahia arranca empate
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Elenco responde, banco decide e Bahia arranca empate
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Elenco responde, banco decide e Bahia arranca empate
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Elenco responde, banco decide e Bahia arranca empate
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x