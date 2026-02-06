Reservas mudam o jogo e Bahia mostra força do elenco

Elenco responde, banco decide e Bahia arranca empate - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia empatou com o Fluminense na noite desta quinta-feira, 5, na Arena Fonte Nova, em um jogo que evidenciou a força do elenco tricolor e a importância da rotatividade dentro do planejamento do clube neste início de temporada.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni mandou a campo uma formação considerada titular, mas foram os atletas que entraram ao longo da partida que garantiram o empate ao Esquadrão. A jogada do gol azul, vermelho e branco foi construída por três jogadores que saíram do banco de reservas: Erick iniciou a ação, Sanabria deu a assistência e Kike Olivera completou para o fundo das redes.

Diante disso, é possível afirmar que a robustez do plantel tricolor e o rodízio implementado por Rogério Ceni foram determinantes para que o Bahia buscasse a igualdade no placar. Após a partida, o goleiro Ronaldo destacou a importância da rotatividade para o bom rendimento do elenco.

Segundo o arqueiro, a qualidade do grupo e o entrosamento da equipe — seja com a formação considerada titular, os reservas, os Pivetes de Aço ou até mesmo uma mescla entre todas as opções — dão confiança ao treinador.

Ronaldo, goleiro do Bahia | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

“O elenco, a cada dia, se mostra mais entrosado. As peças que entram, teoricamente no time titular, já entram sabendo a função que têm que exercer”, afirmou o goleiro Ronaldo.

Hoje, as peças que entraram foram fundamentais para o crescimento da equipe. Tanto que foi o Sanabria quem cruzou para o gol do Kike Ronaldo - goleiro do Bahia

O goleiro garantiu que o desempenho reforça a capacidade do elenco em responder tanto no Campeonato Baiano quanto na Série A do Campeonato Brasileiro, com todos os atletas tendo oportunidades de jogar e manter o ritmo competitivo: "Todos estão tendo minutagem, ritmo e participando de decisões importantes".

Por fim, Ronaldo destacou que a confiança gerada pela qualidade do grupo não impacta apenas o técnico Rogério Ceni, mas todo o elenco, que vem demonstrando força coletiva ao longo da temporada. “Isso vai trazendo confiança para todo mundo”, concluiu.