Ceni detona gramado da Fonte Nova: "Não cuidam como tem que cuidar"

Ceni citou lance do jogo para criticar as condições do campo - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

As condições do gramado da Arena Fonte Nova foram alvo de críticas do técnico Rogério Ceni após o empate por 1 a 1 entre Bahia e Fluminense, na noite desta quinta-feira, 5, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tema, que era recorrente nas coletivas do treinador tricolor na temporada passada, voltou à tona diante do que ele considera falta de cuidado adequado com o campo.

De acordo com Ceni, o gramado já começa a apresentar sinais de desgaste e a tendência é de piora ao longo da temporada.

O gramado vai começar a piorar cada vez mais Rogério Ceni - técnico do Bahia

Na avaliação do comandante do Bahia, o problema passa diretamente pela manutenção do campo, que, segundo ele, não vem sendo realizada da forma correta e no tempo necessário.

“O gramado já começa a ficar bem complicadinho. Não cuidam como tem que cuidar. Saí agora, na hora de ir embora, e não tem um cara trabalhando para cuidar. Acham que é em horário comercial que se cuida de gramado. Acabou o jogo, você tem que estar trabalhando”.

Para reforçar o argumento, Rogério Ceni citou um lance específico da partida: a chance desperdiçada pelo atacante Kevin Serna, do Fluminense, ainda no primeiro tempo. Na visão do treinador, o erro do jogador teve relação direta com o estado do gramado.

“Graças ao gramado que eles não cuidam, o rapaz (Serna) perde, porque a bola quica, bate no tornozelo e sobe. Graças ao gramado ruim que eles não cuidam aqui”, garantiu o técnico do Bahia.

Polêmicas em 2025

As críticas feitas após o duelo com o Fluminense se somam a um histórico recente de polêmicas envolvendo o gramado da Arena Fonte Nova. Na temporada passada, o campo foi alvo de diversos questionamentos e acabou gerando um embate público entre Rogério Ceni e o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras.

Na ocasião, após a vitória do Bahia sobre o time paulista, em uma partida marcada pelo aspecto acinzentado do gramado, Abel Ferreira demonstrou insatisfação com as condições do campo. Mesmo com a administração da Arena Fonte Nova assegurando a qualidade do piso, o treinador palmeirense afirmou, em coletiva, que o gramado estava pintado e associou as lesões de Evangelista e Piquerez ao estado do terreno.

As declarações foram posteriormente rebatidas por Rogério Ceni, que, apesar de reconhecer que o gramado não estava em condições ideais, avaliou que o cenário acabava favorecendo o estilo de jogo do Palmeiras e prejudicando o Bahia.

“Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim, porque só fazem ligação direta, quase. [...] A característica de jogo deles é Weverton–Flaco–Vitor Roque. [...] A gente se prejudica mais porque joga desde trás, pelo chão”.

Após aquele episódio, o gramado da Arena Fonte Nova voltou a ser duramente criticado no jogo seguinte, contra o Flamengo. Diante das reclamações, o campo do estádio passou por uma reforma completa, mas, segundo Rogério Ceni, os problemas voltam a surgir no início da atual temporada.