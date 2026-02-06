Vitória encara Flamengo muito fragilizado em reencontro após 8 a 0 histórico

No ano passado, o Flamengo fez 8 a 0 no Vitória - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Vitória pode não estar no melhor dos mundos após a goleada de 5 a 1 para o Palmeiras, mas não vive a pior das situações. Tendo vencido a primeira partida pelo Brasileirão, o Rubro-Negro encara pela frente um adversário que vem sofrendo bem mais.

O Flamengo chega para o duelo da próxima terça-feira, 10, no Barradão, vivendo um dos seus piores momentos recentes, com apenas uma vitória em oito partidas disputadas em 2026. Nesse cenário ruim para os dois lados é que as equipes se reencontram após o time carioca superar o baiano por 8 a 0 na última vez que se encontraram.

Vindo de um 2025 campeão do Campeonato Carioca, da Libertadores e do Brasileirão e finalista do Mundial de Clubes contra o PSG, o Mengão se tornou vice-lanterna do Grupo B do Campeonato Carioca, vice-campeão da Supercopa do Brasil e tem apenas um ponto no Brasileirão em dois jogos disputados.

O único triunfo rubro-negro até aqui foi no clássico contra o Vasco, por 1 a 0, logo no retorno da equipe comandada por Filipe Luís. Desde então, o cenário se agravou - o time acumulou cinco derrotas, incluindo três resultados negativos consecutivos, além da perda do título da Supercopa para o Corinthians.

O desempenho irregular acendeu o sinal de alerta na Gávea, aumentando a cobrança interna e externa que culmina na necessidade de vencer o Vitória fora de casa pela terceira rodada do Brasileirão.

Reencontro após 8 a 0

Essa é a primeira vez que Flamengo e Vitória se encontram desde o dia 25 de agosto, quando o time carioca aplicou uma sonora goleada de 8 a 0 no time baiano. Essa é a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro.

Oportunidade para o Vitória

Para o Vitória, o contexto do adversário surge como um fator estratégico. A equipe baiana encara o confronto sabendo que encontrará um Flamengo fragilizado emocionalmente, ainda em busca de entrosamento em 2026 e com dificuldades para transformar posse de bola em efetividade ofensiva.

No compromisso mais recente, o time carioca ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional, em partida marcada pela incapacidade de controlar o ritmo do jogo e sustentar vantagens.

A atuação reforçou críticas ao planejamento conduzido pela diretoria de futebol e ampliou a pressão sobre o elenco principal, que precisa dar uma resposta contra o Leão da Barra.

Retomada psicológica

Para isso, o técnico Filipe Luís vem focando na reconstrução emocional do time. "Sou um cara muito racional. O que está no meu controle é tentar fazer de tudo para ajudar os jogadores a recuperar animicamente", afirmou.

"São jogadores que estão acostumados a ganhar muitos jogos em sequência e, quando entra uma sequência de derrotas ou de empates, jogadores que estavam muito tempo sem viver essa situação e animicamente dá para ver que não estão refinados", explicou.

"Nisso eu posso controlar, estou focando nisso. Na estratégia, na tática, no mental da equipe, poder trabalhar um pouco mais, depois fazer o meu melhor e sempre poder dormir em paz, porque eu sempre fiz o meu melhor para ajudar a equipe. Eu sei que vamos voltar, eu tenho certeza disso", completou.



Sem criatividade

Os problemas flamenguistas, no momento, são muitos. Dentre eles, um dos principais pontos levantados é a previsibilidade ofensiva, que vem se tornando quase completamente dependente de Arrascaeta dentro do modelo adotado por Filipe Luís, baseado em um losango no meio-campo.

Sem intensidade nas infiltrações e com pouca agressividade nos últimos metros, o time tem encontrado dificuldades mesmo diante de adversários considerados inferiores no papel, como Volta Redonda, Bangu e Portuguesa.

Além disso, há uma avaliação recorrente sobre o condicionamento físico do elenco, que vem apresentando desgaste precoce e queda de concentração ao longo das partidas.

Sequência decisiva

Antes de enfrentar o Vitória, o Flamengo entra em campo neste sábado, 7, no Maracanã, contra o Sampaio Corrêa, em duelo decisivo pelo Campeonato Carioca. O resultado será determinante para manter chances reais de classificação e aliviar, ainda que por enquanto, o ambiente de instabilidade.

Na sequência, o confronto no Barradão ganha peso ainda maior. Logo após o duelo com o Rubro-Negro baiano, o Flamengo viaja à Argentina para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, o que pode influenciar decisões de escalação e gestão física do elenco, possivelmente poupado contra o Vitória.