"Vai ser difícil ganhar com ele em campo", Ceni detona árbitro de Bahia x Flu

Matheus Delgado Candançan apitou o jogo entre Bahia e Fluminense pelo Brasileirão - Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C

O Bahia empatou em 1 a 1 contra o Fluminense nesta quinta-feira, 6, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida que aconteceu na Arena Fonte Nova, em Salvador, o técnico Rogério Ceni, do Tricolor Baiano, fez fortes críticas ao árbitro da partida: Matheus Delgado Candançan.

“Esse árbitro apita toda vez a gente contra o Fluminense, hein? Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir vencer com ele dentro do campo. Ele ainda deu 10 de acréscimo...”, ironizou Rogério Ceni.

Na partida entre Bahia e Fluminense, o time baiano teve o centrovante Dell, expulso por abrir o braço em direção ao rosto do zagueiro Freytes, do Fluminense. No entanto, o treinador não direcionou suas críticas ao árbitro por esse lance, que entendeu como "passível para expulsão". Os 10 minutos de acréscimos aconteceram logo depois do Tricolor ficar com um jogador a menos.

"Hoje eu nem vi o lance no jogo, vi no vestiário. Não vejo como intencional, mas bateu a mão. Aí o árbitro veio aqui, ele só precisa de um mínimo motivo para funcionar contra a gente. Temos que prestar mais atenção, não podemos nos dar o luxo de jogar com um homem a menos", declarou com pitadas de ironia.

Quem é Matheus Delgado Candançan?

Matheus Delgado Candançan tem 27 anos e é um dos árbitros mais jovens a apitar os principais jogos no Brasil. Ele é federado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e passou a integrar o quadro da FIFA no ano passado.

Candançan atua em jogos da Série A e B do Campeonato Brasileiro, com uma média de 4,8 cartões por partida, segundo dados de setembro de 2025. Além disso, no ano passado ele passou por um período fora das escalas da CBF para reavaliação após um lance de gol anulado em um jogo do Grêmio.

Assim como lembrou Rogério Ceni, Matheus Delgado Candançan realmente foi o árbitro do último confronto entre Bahia e Fluminense, que aconteceu em 7 de dezembro na última rodada do Brasileirão. Na ocasião, o time carioca venceu por 2 a 0.

Bahia no Brasileirão

Depois de vencer na estreia contra o Corinthians, o Bahia enfrentou o Fluminense e ficou no empate em 1 a 1 dentro de casa. O Esquadrão, justamente com o Fluminense e com o São Paulo, dividem a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos conquistados.

O próximo jogo do Bahia pelo Campeonato Brasileiro é contra o Vasco, na próxima quarta-feira, 11, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 3ª rodada.

O técnico Rogério Ceni, do Bahia, projetou o confronto contra o Vasco. "É uma equipe muito forte jogando em casa. Temos que encaixar o jogo contra um adversário que vai estar na briga com a gente".