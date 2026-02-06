Ex-Bahia volta a jogar após mais de um ano afastado dos gramados

Mateus Claus pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Depois de mais de um ano longe, a volta sempre traz um impacto - e no último final de semana, quem viveu isso foi o goleiro Mateus Claus. Ex-Bahia, o goleiro de 31 anos já estava há 15 meses sem jogar, e voltou aos campos pelo Guarani pelo Campeonato Paulista.

O goleiro não atuou durante toda a temporada de 2025 por questões particulares, tendo entrado em campo pela última vez em 20 de outubro de 2024, quando defendeu o Juventude na derrota por 5 a 3 diante do Palmeiras, no Estádio Alfredo Jaconi.

Desde então, acumulou oito convocações apenas como reserva até finalmente voltar a jogar, encarando o Ponte Preta pelo Paulistão.

Quem é Mateus Claus

Formado nas categorias de base do Internacional, Claus construiu sua trajetória passando por Veranópolis, Caxias, Brasil de Pelotas, Marcílio Dias e Glória antes de chegar ao Bahia, em 2020.

Lá, o goleiro viveu o ponto mais alto da carreira, participando da campanha de acesso e somando 38 partidas oficiais entre 2020 e 2023. Após a passagem pelo clube baiano, defendeu o Juventude em 2024, ficou afastado do futebol em 2025 e agora retoma a sequência no Guarani.

Como foi o jogo

Sem tomar gols, o time venceu por 1 a 0 a Ponte Preta, com o goleiro entrando como substituição ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos. A entrada seguiu a expulsão de Caíque França, goleiro titular do time.

No susto, ele precisou entrar em ação já na falta resultante do cartão vermelho que tirou o outro goleiro, defendendo uma bola difícil de Cristiano logo no primeiro lance depois que entrou em campo.

A firmeza se seguiu, e o goleiro fechou o jogo com cinco defesas, três delas notoriamente difíceis. Depois do apito final, Claus celebrou não apenas o resultado, mas o tão sonhado retorno à trave.

"Triunfo e três pontos no dérbi pelo Paulistão. Feliz pela estreia com essa camisa pesada e também por fazer parte de um dos maiores clássicos do país. Contribuir para o resultado positivo e vencer da forma que foi coroou a força do grupo e o trabalho do dia a dia. Gratidão a Deus, e o trabalho segue", escreveu o goleiro.

Já que o goleiro titular, Caíque França, está suspenso, Mateus Claus deve voltar a ser titular no próximo jogo do Guarani, no sábado, às 18h30, contra o Botafogo-SP.

