Bahia perde nos pênaltis e é eliminado da Copinha para o Atlético-PI

Bahia está eliminado da Copinha 2026 - Foto: Agatha Marques

O Bahia está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Nesta segunda-feira, 12, o Esquadrãozinho empatou por 2 a 2 com o Atlético-PI em duelo válido pela segunda fase da competição, mas foi superado na disputa de pênaltis.

O time do Piauí saiu na frente aos 5 minutos, com Luis Carlos, mas o Bahia buscou o empate aos 11 com Fernando. Os Pivetes de Aço empataram no primeiro minuto da segunda etapa, com Ryan Nascimento, mas cederam o empate aos 21, em tento marcado por Vinicius.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas penalidades, o Atlético não errou nenhuma cobrança e venceu por 5 a 4. O zagueiro Gerald, do Bahia, acabou desperdiçando sua batida ao mandar para fora.

Comandada pelo técnico Leonardo Galbes, a base tricolor atuou com: Iuri; Fernando, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Saymon, Roger Gabriel e Anthony; Carioca, João Andrade e Ryan Nascimento.