Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE DESPEDIU

Bahia perde nos pênaltis e é eliminado da Copinha para o Atlético-PI

Esquadrãozinho deixa a competição na segunda fase

João Grassi

Por João Grassi

12/01/2026 - 17:24 h | Atualizada em 12/01/2026 - 17:40
Bahia está eliminado da Copinha 2026
Bahia está eliminado da Copinha 2026 -

O Bahia está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Nesta segunda-feira, 12, o Esquadrãozinho empatou por 2 a 2 com o Atlético-PI em duelo válido pela segunda fase da competição, mas foi superado na disputa de pênaltis.

O time do Piauí saiu na frente aos 5 minutos, com Luis Carlos, mas o Bahia buscou o empate aos 11 com Fernando. Os Pivetes de Aço empataram no primeiro minuto da segunda etapa, com Ryan Nascimento, mas cederam o empate aos 21, em tento marcado por Vinicius.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nas penalidades, o Atlético não errou nenhuma cobrança e venceu por 5 a 4. O zagueiro Gerald, do Bahia, acabou desperdiçando sua batida ao mandar para fora.

Leia Também:

Ceni projeta mais minutos para joias da base em 2026, mas pede cautela
Ruan Pablo quebra recorde ao marcar dois gols no triunfo do Bahia
Ba-Vi na Seleção: Bahia e Vitória têm joias convocadas para o Brasil

Comandada pelo técnico Leonardo Galbes, a base tricolor atuou com: Iuri; Fernando, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Saymon, Roger Gabriel e Anthony; Carioca, João Andrade e Ryan Nascimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa São Paulo de Futebol Júnior EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia está eliminado da Copinha 2026
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Bahia está eliminado da Copinha 2026
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Bahia está eliminado da Copinha 2026
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Bahia está eliminado da Copinha 2026
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x