SE DESPEDIU
Bahia perde nos pênaltis e é eliminado da Copinha para o Atlético-PI
Esquadrãozinho deixa a competição na segunda fase
Por João Grassi
O Bahia está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Nesta segunda-feira, 12, o Esquadrãozinho empatou por 2 a 2 com o Atlético-PI em duelo válido pela segunda fase da competição, mas foi superado na disputa de pênaltis.
O time do Piauí saiu na frente aos 5 minutos, com Luis Carlos, mas o Bahia buscou o empate aos 11 com Fernando. Os Pivetes de Aço empataram no primeiro minuto da segunda etapa, com Ryan Nascimento, mas cederam o empate aos 21, em tento marcado por Vinicius.
Nas penalidades, o Atlético não errou nenhuma cobrança e venceu por 5 a 4. O zagueiro Gerald, do Bahia, acabou desperdiçando sua batida ao mandar para fora.
Leia Também:
Comandada pelo técnico Leonardo Galbes, a base tricolor atuou com: Iuri; Fernando, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Saymon, Roger Gabriel e Anthony; Carioca, João Andrade e Ryan Nascimento.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes