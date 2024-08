Bahia perde para o Grêmio no sub-20 e se afasta do G8

Jogadores do Grêmio comemorando - Foto: Reprodução/ TV Bahêa

O Bahia enfrentou o Grêmio pela 18ª rodada do Brasileirão sub-20 e acabou derrotado por 2x0, se afastando da zona de classificação da próxima fase da competição. Com o resultado, os Pivetes de aço caem para a 10ª posição, com 24 pontos somados. O tricolor gauúcho, por sua vez, é o 2° colocado, com 34 pontos.

No estádio de Pituaçu, o tricolor baiano iniciou a partida com um ritmo baixo, sofrendo o único gol da partida logo aos cinco minutos. Após falha do goleiro, Guilherme, camisa 7, não exitou e chutou de fora da área, marcando um golaço.

Na reta final, o Esquadrão até cresceu, criando boas oportunidades e gerando perigo para a defesa gaúcha. Entretanto, em jogada de contra-ataque, Dell levou a melhor sobre o jogador do Bahia e deu ótimo passe para Guilherme, que marcou o seu segundo e fechou o marcador.

O próximo confronto dos Pivetes de aço será na próxima quarta-feira, 21, contra o América-MG. A partida será no Sesc Vila Nova, em Minas Gerais, às 15h.