Corinthians não paga parcela referente a compra de ex-Bahia

A todo vapor no mercado de transferências, a situação do Corinthians segue dando do que falar. O Timão, que briga contra o rebaixamento no Brasileirão, não teria quitado a segunda parcela referente à compra do volante Raniele, ex-Bahia, ao Cuiabá.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande, a equipe mato-grossense poderá cobrar na Justiça o valor total de 1.820 milhão de euros, graças a uma cláusula no contrato. No acordo, em caso de atraso, o Cuiabá poderá exigir o valor integral da venda.

No dia 31 de julho venceu uma parcela no valor de 400 mil euros, que seria somada ao valor das parcelas restantes, sendo 400 mil em novembro deste ano e 900 mil em julho de 2025, mais 30% de multa, totalizando 1.820 milhão de euros.

O volante, que já teve passagem por Jacuipense e Bahia, disputou 42 jogos na temporada, ainda sem somar gols ou assistências.