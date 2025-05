Bahia registra maior público pagante de 2025 no Ba-Vi do Brasileirão

Fonte Nova cheia no Ba-Vi do Brasileirão - Foto: Divulgação I EC Bahia

Todo Ba-Vi é muito aguardado, e no do último domingo, 18, a torcida tricolor apareceu em peso para apoiar o time de perto. O clássico de número 503 registrou o maior público pagante do clube em toda a temporada até aqui, com 47.273 ingressos vendidos na Arena Fonte Nova.

A partida válida pela nona rodada do Brasileirão terminou em 2 a 1 para o Bahia, que deu fim ao jejum de três jogos sem triunfos do Esquadrão.

O último recorde de pagantes na Fonte em 2025 foi na sexta rodada do Baianão, em outro Ba-Vi que vendeu 46.882 ingressos, quase 400 a menos do que no jogo do domingo. Em segundo lugar, vinha o jogo da Libertadores contra o The Strongest, com 44.847 ingressos vendidos para ver o Bahia estrear em casa na Liberta.

Apesar dos números de pagantes, o jogo pelo Baianão supera o Ba-Vi de ontem em público total, com 47.895 presentes frente a 47.796 neste final de semana. Também não foi superada a marca de mais pagantes na Fonte Nova na história, recorde que pertence ao jogo contra o Guarani na Série B de 2022, com 48.464 pagantes e o número recordista de 48.866 presentes.

Ao longo de todos os 20 jogos do Bahia em casa na temporada, foram 663.302 torcedores pagantes presentes, rendendo R$ 20.618.629 ao clube.

Lista de públicos do Bahia na Fonte Nova em 2025:

Bahia 0 x 1 Atlético-BA: 10.787 pagantes

Bahia 4 x 0 Sampaio Corrêa: 30.463 pagantes

Bahia 2 x 0 Porto: 18.145 pagantes

Bahia 0 x 0 Vitória: 46.882 pagantes

Bahia 6 x 0 Colo-Colo: 20.059 pagantes

Bahia 5 x 1 América-RN: 24.029 pagantes

Bahia 2 x 0 Juazeirense: 16.039 pagantes

Bahia 3 x 0 The Strongest: 44.847 pagantes

Bahia 1 x 2 Jacuipense: 20.523 pagantes

Bahia 1 x 0 Boston River: 40.457 pagantes

Bahia 2 x 0 Vitória: 42.384 pagantes

Bahia 3 x 2 Ceará: 29.119 pagantes

Bahia 1 x 1 Corinthians: 41.647 pagantes

Bahia 1 x 1 Internacional: 42.700 pagantes

Bahia 1 x 1 Mirassol: 39.575 pagantes

Bahia 1 x 0 Ceará: 27.834 pagantes

Bahia 1 x 0 Atlético Nacional: 40.447 pagantes

Bahia 1 x 0 Botafogo: 37.094 pagantes

Bahia 1 x 3 Nacional: 42.998 pagantes