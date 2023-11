Bahia tem tabela definida após derrota para o Cuiabá; confira | A TARDE

Após derrota para o Cuiabá dentro de casa, na noite da última quinta-feira, 9, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou detalhadamente a tabela de dois confrontos do Bahia no Campeonato Brasileiro. Trata-se das partidas contra Corinthians e São Paulo, válidas pela 35ª e 36ª rodadas da competição.

A partida contra o Corinthians, que será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, acontecerá no sábado, 25, às 19h30. Essa será a primeira vez que o Bahia ficará mais de 10 dias sem jogar desde o início de outubro, quando houve a última paralisação para a data Fifa. Desta vez, o clube comandado por Rogério Ceni terá 13 dias para se preparar, já que o confronto contra o Athletico acontece já neste domingo, 12, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Mas para o duelo contra o São Paulo a programação volta ao usual. O espaço de tempo entre a partida contra o Corinthians na capital paulista, e o confronto contra o campeão da Copa do Brasil, em Salvador, é de apenas quatro dias, já que a partida será realizada às 19h da quarta-feira, 29, na Arena Fonte Nova. A depender dos resultados das próximas rodadas, o jogo contra o tricolor paulista pode definir o futuro do Bahia no Brasileirão.

O Tricolor agora tem três dias para se preparar para a partida de domingo, 12, contra o CAP. Após ser derrotado por 3 a 0 em seus domínios, o Esquadrão tem dois períodos de treino para cumprir, um nesta sexta, 10, e outro no sábado, 11, visando o triunfo para conseguir a recuperação no Campeonato Brasileiro.