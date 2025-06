Bahia vai vencer o Grêmio? Saiba os palpites de Inteligências Artificiais

Torcida do Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Grêmio se enfrentam pela décima rodada do Brasileirão, com o Esquadrão mirando no G-4 e o gaúcho tentando fugir da zona de rebaixamento. A bola rola na Arena do Grêmio neste domingo, 25, às 11h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no placar final.

Para o ChatGPT, vai dar Tricolor de Aço, e por 2 a 1 no placar final. “Atualmente, o Grêmio ocupa a 17ª posição, com 9 pontos, vindo de uma sequência negativa e recente eliminação na Copa do Brasil, e o técnico Mano Menezes enfrenta vários desfalques”, analisou.

“O Bahia vive boa fase, ocupando a 6ª posição com 15 pontos, e vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O ataque tem sido eficiente, com jogadores como Everton Ribeiro, Cauly e Willian José se destacando”, continuou.

“Considerando o momento das equipes, os desfalques do Grêmio e a boa fase do Bahia, a expectativa é de um jogo equilibrado, com leve favoritismo para o Bahia”, finalizou.

A Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, concordou com o placar de 2 a 1 para o Esquadrão: “O Bahia está em 6º lugar na tabela com 15 pontos, enquanto o Grêmio ocupa a 17ª posição com 9 pontos, o que pode dar uma vantagem ao time visitante”.

“O Bahia tem um desempenho melhor na competição até o momento. Grêmio precisa urgentemente de uma vitória para sair da crise, mas o Bahia parece ter um time mais consistente”, completou.