Bahia x Nacional: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia conta com o apoio da fiel torcida para vencer mais uma na Libertadores - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia recebe a visita do Nacional-URU nesta quarta-feira, 7, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo é decisivo para as pretensões das equipes na competição continental.

Vivendo grande momento na temporada, o Esquadrão de Aço chega embalado por uma sequência de cinco triunfos seguidos, sendo a última delas por 1 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Na Libertadores, o Tricolor lidera o Grupo F, com sete pontos, e pode encaminhar a classificação às oitavas de final. Pela competição internacional, a equipe azul, vermelha e branca venceu o Atlético Nacional pelo placar mínimo.

Já o Nacional, tradicional clube uruguaio, tenta se recuperar na competição. Apesar de estar invicto nos últimos cinco jogos da temporada, acumulando quatro vitórias no Campeonato Uruguaio e um empate por 3 a 3 contra o Internacional pela Libertadores, o clube soma apenas um ponto e ocupa a última posição da chave. A equipe precisa vencer para seguir com chances reais de avançar à próxima fase.

Tricolor pode contar com retorno importante na lateral

O técnico Rogério Ceni contará com a base do time para o jogo diante dos uruguaios. A dúvida é o lateral-direito Gilberto, que está em fase final de recuperação de lesão muscular. O jogador evolui positivamente do quadro e pode retornar aos 11 iniciais no ligar do improvisado Erick.

Onde assistir

Transmissão: Paramount+ (Streaming)

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Erick David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Cauly, Willian José (Lucho Rodríguez) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Nacional-URU: Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Coates, Millán, Báez; Oliva, Boggio, Villalba, Recoba, Petit, Vargas. Técnico: Pablo Peirano.

Arbitragem:

Árbitro: Yael Falcón;

Auxiliares: Pablo González e Sebastian Rainieri;