TORCIDA MISTA
Bahia x Vitória: impasse com torcida única não é exclusividade e segue em outros estados
O Vitória se posicionou a favor da volta da torcida mista nos estádios
Por Valdomiro Neto
O clássico Ba-Vi vai para o seu trigésimo primeiro episódio, em partida que acontecerá neste domingo, 25, 16h, no Barradão, com apenas uma torcida nas arquibancadas. O maior clássico do Nordeste ocorre desde 2017 com as tratativas que visam a diminuição da violência nos estádios quando se trata do clássico estadual, cenário que não se limita a Bahia.
Em entrevista coletiva realizada no Barradão no final de 2025, Fábio Mota, presidente do Vitória, reafirmou o posicionamento favorável por parte da equipe sobre o retorno da torcida mista nos estádios.
"Já foram feitas vistorias, já tivemos acompanhamentos, mas essa não é uma decisão do Vitória. O Vitória é completamente a favor da torcida mista, sempre foi, e segue no grupo de trabalho com o Ministério Público e com o Governo do Estado para definir"
A reportagem do Portal A TARDE apurou que, o Bahia segue as orientações das autoridades quando a segurança para o retorno das duas torcidas ao estádio.
Mas não é somente no clássico BaVi em que existem restrições de torcida visitante e a adoção de torcida única.
Além do clássico baiano, existem outros clássicos regionais que a medida de torcida única nos estádios também é exercida em São Paulo, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, MinasGerais, Rio Grande do Sul e Paraná.
São Paulo
Na região de São Paulo, após episódio de violência nos arredores do estádio durante um confronto entre Corinthians x Palmeiras, o Governo do Estado de São Paulo determinou o modelo de torcida para os clássicos.
- Palmeiras x Corinthians
- Palmeiras x São Paulo;
- Palmeiras x Santos;
- Corinthians x São Paulo;
- Corinthians x Santos;
- São Paulo x Santos.
Pernambuco
Após cenas de violência registrado antes do duelo entre Santa Cruz e Sport, em fevereiro de 2025. No episódio, 14 pessoas foram detidas pela Polícia e 12 encaminhadas para o Hospital.
- Sport x Náutico.
Goiás
O ministério público de Goiás relatou episódios de violência e a necessidade da readequação da estrutura do estádio Serra Dourada. A discussão começou antes de um Vila Nova X Goiás, marcados para outubro de 2017. Desde o ano de 2018 o cenário no estado é de torcida única.
- Goiás x Atlético-GO;
- Goiás x Vila Nova;
- Vila Nova x Atlético-GO.
Em contrapartida, existem estados que os seus clássicos ainda desfrutam de um show completo nas arquibancadas, com a presença da torcida de ambos os times.
Rio de Janeiro
- Flamengo x Fluminense;
- Flamengo x Vasco;
- Flamengo x Botafogo;
- Vasco x Fluminense;
- Vasco x Botafogo;
- Fluminense x Botafogo.
Minas Gerais
- Atlético-MG x Cruzeiro.
Rio Grande do Sul
- Grêmio x Internacional.
Paraná
- Athletico x Coritiba.
