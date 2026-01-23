'Saí da Globo para realizar sonhos', dispara narrador famoso após pedir demissão

- Foto: Reprodução

O narrador esportivo Odinei Ribeiro pegou o público de surpresa ao pedir demissão da Globo, no último dia 5, após quase 19 anos de trabalho. Depois da estreia no canal Goat, veículo por onde vai cobrir a Copa do Mundo 2026 na América do Norte, ele explicou o motivo da decisão.

“A minha principal ideia ao pedir demissão do Grupo Globo, que é uma empresa incrível, espetacular, da qual não tenho nada a falar, é que eu queria realizar sonhos. Neste momento do Grupo Globo, dificilmente eu faria uma Copa do Mundo. In loco, nenhuma chance”, explicou Odinei em entrevista ao quadro Bate-Bola, do canal Futeboteco.

Além de querer cobrir o mundial presencialmente, Ribeiro revelou o desejo de conhecer novas culturas. Por isso, antes mesmo do convite para o novo trabalho, ele já estava se organizando para ir aos Estados Unidos para acompanhar as partidas.

A Goat não detém os direitos de transmissão da competição, no entanto, irá dispor de equipes in loco que farão as coberturas de pré e pós-jogos.

Para a nova fase, na qual ele vai dialogar com outro público, o ex-global vai tentar adaptar a linguagem, sem perder a essência.

“Mudar a linguagem da TV para o streaming e o rádio é natural. Você não vai me ver fazendo dancinha, porque não é a minha praia. Agora, a narração, a locução para conversar com os mais jovens, eu acho que isso eu ainda tenho no coração”, garantiu.

Pedido de demissão

Odinei Ribeiro, que fazia parte do Grupo Globo desde 2007, se desligou da empresa no início de janeiro. Frequentemente, ele realizava as narrações das transmissões do Sportv, do Premiere.

O último trabalho do profissional na empresa foi no dia 27 de dezembro. Apesar dos rumores iniciais, que apontavam para uma possível dispensa, ele afirmou que o pedido partiu dele, mas que sente grato pelos anos em que integrou o quadro de funcionários da emissora.