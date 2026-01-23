DESENCANTOU
Ex-artilheiro do Bahia encerra jejum de 5 meses em gigante da Série A
O gol foi o primeiro do camisa 9 em cinco meses
Por Téo Mazzoni
O ex-atacante do Bahia, Everaldo, encerrou um longo jejum de gols na noite desta quinta-feira, 22, ao balançar as redes na vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.
O gol foi o primeiro do camisa 9 em cinco meses. A última vez que Everaldo havia marcado aconteceu no dia 8 de agosto de 2025, na vitória sobre o Grêmio, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da temporada passada.
Vale ressaltar que o atacante já havia enfrentado outro período prolongado sem gols com a camisa do Fluminense. Entre maio e julho de 2025, Everaldo ficou cerca de dois meses sem balançar as redes.
Além disso, no clube carioca, o centroavante passou a ser alvo de críticas da torcida por evitar finalizações, apesar de atuar como homem de referência no ataque. A situação virou até motivo de canto nas arquibancadas do Maracanã, com os torcedores entoando: “Chuta Everaldo, chuta Everaldo”.
Everaldo deixou o Bahia e acertou com o Fluminense em fevereiro de 2025, por cerca de R$ 4,5 milhões. Pelo Esquadrão de Aço, o atacante disputou duas temporadas completas, somando 34 gols e 11 assistências em 124 partidas com a camisa tricolor.
Veja o gol que encerrou o jejum de Everaldo
Nova Iguaçu 1x2 Fluminense— Diário de Torcedor (@DiarioGols) January 23, 2026
⚽️ Everaldo
🥾 Samuel Xavier
🏆 Carioca | 3ª rodada
pic.twitter.com/VSn0cPFnzG
