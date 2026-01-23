Menu
HOME > ESPORTES
Ex-artilheiro do Bahia encerra jejum de 5 meses em gigante da Série A

O gol foi o primeiro do camisa 9 em cinco meses

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/01/2026 - 9:58 h | Atualizada em 23/01/2026 - 10:21



O ex-atacante do Bahia, Everaldo, encerrou um longo jejum de gols na noite desta quinta-feira, 22, ao balançar as redes na vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.

O gol foi o primeiro do camisa 9 em cinco meses. A última vez que Everaldo havia marcado aconteceu no dia 8 de agosto de 2025, na vitória sobre o Grêmio, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da temporada passada.

Vale ressaltar que o atacante já havia enfrentado outro período prolongado sem gols com a camisa do Fluminense. Entre maio e julho de 2025, Everaldo ficou cerca de dois meses sem balançar as redes.

Leia Também:

Messi na Libertadores? Inter Miami sonha com vaga no torneio
Bahia x Vitória: quem venceu mais clássicos entre 2016 e 2026?
Com Ba-Vi na 3ª rodada, CBF divulga tabela do Brasileiro Feminino

Além disso, no clube carioca, o centroavante passou a ser alvo de críticas da torcida por evitar finalizações, apesar de atuar como homem de referência no ataque. A situação virou até motivo de canto nas arquibancadas do Maracanã, com os torcedores entoando: “Chuta Everaldo, chuta Everaldo”.

Everaldo deixou o Bahia e acertou com o Fluminense em fevereiro de 2025, por cerca de R$ 4,5 milhões. Pelo Esquadrão de Aço, o atacante disputou duas temporadas completas, somando 34 gols e 11 assistências em 124 partidas com a camisa tricolor.

Veja o gol que encerrou o jejum de Everaldo

