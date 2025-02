Bahia fecha a venda do atacante Everaldo para o Fluminense

Everaldo em ação com o manto do Esquadrão - Foto: Tiago Caldas / EC Bahia

O Bahia acertou a venda do centroavante Everaldo para o Fluminense. O valor da transferência para o Tricolor das Laranjeiras será por R$ 4,5 milhões. A informação foi divulgada pelo jornalista Elton Serra e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE. O jogador não se juntou a delegação que viajará para a Bolívia.

Everaldo tinha contrato válido com o Esquadrão de Aço até o final de 2025 e não tinha perspectiva de ampliação do vínculo. Vale salientar que em dois meses o atleta poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Valorizado no mercado, o jogador recebeu propostas de clubes do exterior e da Série A.

Gaúcho de Garibaldi, Everaldo Stum tem 33 anos e chegou ao Bahia em 2023, vindo do Kashima Antlers, do Japão. Antes, passou Chapecoense, Atlético-GO, Santa Cruz, Grêmio, Caxias, Figueirense e Novorizontino, além de clubes no México e Arábia Saudita.

Pelo time azul, vermelho e branco, Eve atuou em 124 partidas, com 34 gols e 11 assistências. Ele conquistou o Campeonato Baiano de 2023.