Baiana é contratada pela Fifa para gestão da Copa do Mundo de 2027

Gal Barradas - Foto: Reprodução I Instagram

A Copa do Mundo Feminina de 2027 vai ser no Brasil - e na Bahia. Além de ter partidas disputadas na Arena Fonte Nova, em Salvador, o torneio tem a presença baiana na gestão, na figura de uma das executivas contratadas pela Fifa.

Baiana, Gal Barradas integra o núcleo executivo do Comitê Gestor da Copa, atuando diretamente nas áreas de receitas, marketing e inteligência de público. Lá, ela fará parte do setor responsável por planejar desde campanhas de engajamento até estratégias voltadas à atração, compreensão e fidelização do público, dentro e fora dos estádios.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Gal trabalhará com políticas de acesso, experiências para torcedores durante os jogos, relacionamento com patrocinadores, ativações de marcas e análise do comportamento dos fãs ao longo da competição.

"Como vocês devem imaginar, tem várias coisas nesse desafio que me motivam: trabalhar para as mulheres, com o futebol, me mudar para o Rio, tudo coisa que eu adoro, além de fazer parte de um evento de classe mundial", afirmou ela no anúncio.

"Espero contribuir ativamente para o legado que esta Copa no Brasil pretende deixar para o futebol feminino, jogadoras, equipes técnicas, famílias e toda a cadeia que ele movimenta", completou.

Quem é ela?

Formada em Administração e com especialização em Marketing na França, a executiva é natural de Salvador e tem raízes em Feira de Santana, sendo filha do ex-prefeito da cidade. Apesar da origem baiana, construiu grande parte de sua trajetória profissional fora do estado, especialmente em São Paulo, onde atuou na publicidade.

Com a nova função, Gal vai morar no Rio de Janeiro, uma das bases operacionais da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será a primeira da história disputada em solo brasileiro e passará por oito cidades-sede, sendo Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.