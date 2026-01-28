BAHIA PRESENTE
Baiana é contratada pela Fifa para gestão da Copa do Mundo de 2027
Gal Barradas integra o núcleo executivo do Comitê Gestor da Copa feminina disputada no Brasil
Por Marina Branco
A Copa do Mundo Feminina de 2027 vai ser no Brasil - e na Bahia. Além de ter partidas disputadas na Arena Fonte Nova, em Salvador, o torneio tem a presença baiana na gestão, na figura de uma das executivas contratadas pela Fifa.
Baiana, Gal Barradas integra o núcleo executivo do Comitê Gestor da Copa, atuando diretamente nas áreas de receitas, marketing e inteligência de público. Lá, ela fará parte do setor responsável por planejar desde campanhas de engajamento até estratégias voltadas à atração, compreensão e fidelização do público, dentro e fora dos estádios.
Gal trabalhará com políticas de acesso, experiências para torcedores durante os jogos, relacionamento com patrocinadores, ativações de marcas e análise do comportamento dos fãs ao longo da competição.
"Como vocês devem imaginar, tem várias coisas nesse desafio que me motivam: trabalhar para as mulheres, com o futebol, me mudar para o Rio, tudo coisa que eu adoro, além de fazer parte de um evento de classe mundial", afirmou ela no anúncio.
"Espero contribuir ativamente para o legado que esta Copa no Brasil pretende deixar para o futebol feminino, jogadoras, equipes técnicas, famílias e toda a cadeia que ele movimenta", completou.
Quem é ela?
Formada em Administração e com especialização em Marketing na França, a executiva é natural de Salvador e tem raízes em Feira de Santana, sendo filha do ex-prefeito da cidade. Apesar da origem baiana, construiu grande parte de sua trajetória profissional fora do estado, especialmente em São Paulo, onde atuou na publicidade.
Com a nova função, Gal vai morar no Rio de Janeiro, uma das bases operacionais da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será a primeira da história disputada em solo brasileiro e passará por oito cidades-sede, sendo Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
