Baiana Manu Avena estreia em reality de narradores da Globo

Narradora profissional, mãe e empreendedora, Manu promete ser uma inspiração para mulheres de todo Brasil - Foto: Washington Possato / Play9

A narradora esportiva Manu Avena, de 35 anos, deu início à sua jornada no reality show "Craque da Voz", promovido pelos canais Globo, que vai eleger o próximo narrador ou narradora da emissora. Com apresentação de Galvão Bueno e Karine Alves, o programa conta com dez participantes e terá oito episódios exibidos todas as quintas-feiras, às 20h, no Sportv e Globoplay, e aos domingos, na TV Globo, dentro do Esporte Espetacular.

Natural de Salvador, Manu iniciou sua trajetória em 2018, no projeto "Narra Quem Sabe", e desde então vem construindo uma sólida carreira no cenário esportivo. A narradora já cobriu eventos de destaque como a Copa do Mundo de 2018 e competições regionais, incluindo a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. Atualmente, é a voz oficial da TV do Esporte Clube Bahia, uma posição que a destaca entre as poucas mulheres que alcançaram visibilidade na narração esportiva.

Com o bordão “vibra que vibra”, Manu espera que o programa seja uma oportunidade para ampliar seu alcance e reforçar a presença feminina no meio esportivo. “Espero representar a força feminina e a luta por igualdade de oportunidades para mulheres na narração esportiva, principalmente em Salvador, onde o mercado é mais restrito”, afirma a narradora.

Apesar da experiência diante das câmeras, Manu admite que o confinamento será um desafio adicional. Ela receia que o isolamento e a pressão possam afetar seu desempenho. “O isolamento e a pressão às vezes afetam meu emocional. Além disso, sou muito família e gosto de compartilhar ideias, então, estar confinada será um desafio para mim”, revelou.

Para Manu, o "Craque da Voz" também é uma oportunidade de aprender com grandes nomes do esporte e trocar experiências com outros colegas de profissão. Ela encara sua participação como uma homenagem às mulheres que, como ela, batalham para se firmar em um ambiente ainda predominantemente masculino. A torcida por Manu, única representante de Salvador no programa, pode ser acompanhada todas as quintas-feiras, às 20h, no Sportv, e aos domingos no Esporte Espetacular, na TV Globo.