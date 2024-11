Juventude x Bahia: Tricolor está pronto, veja provável escalação

Elenco tricolor realizou último treino antes de enfrentar o Juventude - Foto: Divulgação / EC Bahia

O elenco do Bahia finalizou, nesta sexta-feira, 8, os últimos ajustes para o confronto com o Juventude, marcado para este sábado, 9, em Caxias do Sul. A equipe realizou seu treino final no Centro de Treinamento da base do Palmeiras, em São Paulo, antes de seguir viagem para o Rio Grande do Sul.

Sob o comando do técnico Rogério Ceni, os jogadores iniciaram a atividade com aquecimento, seguido de um exercício técnico em que o elenco foi dividido em três times e atuou em quatro espaços distintos. Após essa primeira etapa, Ceni reagrupou os atletas e comandou um treino focado em aspectos táticos.

Leia mais:

>> Baiano Ednaldo Rodrigues pode ficar na presidência da CBF até 2034

>> CBF nega contato com Guardiola e reafirma Dorival na Seleção Brasileira

>> Lucho Rodríguez é convocado e poderá enfrentar o Brasil na Fonte Nova



Na parte final da atividade, alguns jogadores ainda trabalharam finalizações e cobranças de pênalti, aprimorando esses fundamentos antes do confronto. A delegação tricolor embarca para Caxias do Sul no início da noite, onde buscará encerrar o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro.

Veja a provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Acevedo (Thaciano), Cauly e Everton Ribeiro; Lucho Rodríguez e Ademir (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.