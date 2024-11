CBF nega contato com Guardiola e reafirma Dorival na Seleção Brasileira

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol - Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, negou nesta sexta-feira, 8, qualquer tentativa de contratar o técnico Pep Guardiola, do Manchester City. Em declaração oficial, o dirigente ressaltou que não houve qualquer contato com o treinador espanhol e reafirmou o comando de Dorival Júnior à frente da Seleção Brasileira.

“Eu entendo que o Guardiola é um dos maiores técnicos do mundo. Mas não fizemos nenhum tipo de busca por ele. O técnico da Seleção é o Dorival Júnior”, afirmou Ednaldo, em resposta a uma notícia publicada pelo site The Athletic, que alegava que a CBF teria procurado Guardiola em diversas ocasiões ao longo da temporada.

Guardiola, por sua vez, reagiu com bom humor ao rumor no início desta semana, depois da derrota do City por 4 a 1 para o Sporting pela Liga dos Campeões: “Depois do 4 a 1, não sou mais uma opção para o Brasil (risos). Agora, mais do que nunca, tenho a gana de levantar a equipe, de voltar ao nosso nível".

O técnico espanhol já expressou em diversas ocasiões seu interesse em comandar uma seleção nacional e teve o nome ligado ao Brasil em rumores passados. Contudo, Guardiola possui contrato com o Manchester City até junho de 2025, o que adiciona um obstáculo significativo para qualquer possível transferência para uma seleção antes desse período.