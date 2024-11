Vitória x Corinthians: Leão está pronto com mudanças, veja provável time

Wagner Leonardo em treino do Vitória na manhã desta sexta-feira - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória encerrou, na manhã desta sexta-feira, 8, a preparação para o duelo diante do Corinthians, confronto direto para se distanciar da zona de rebaixamento. Os jogadores realizaram uma atividade tática de saída de bola e construção de jogadas ofensivas, com ajustes do técnico Thiago Carpini, que também orientou um trabalho de bola parada defensiva.

Lucas Esteves e Willian Oliveira, que receberam o terceiro amarelo contra o Athletico-PR, estão fora da partida, enquanto Léo Naldi e Gustavo Silva cumpriram suspensão e estão à disposição. Quem também volta a ser relacionado é o lateral PK, recuperado de uma pubalgia. Veja a provável escalação:

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Edu, Wagner Leonardo e Willean Lepo (PK); Luan, Ricardo Ryller e Matheusinho; Gustavo Mosquito e Alerrandro.

Vitória e Corinthians se enfrentam às 16h30 deste sábado, 9, no Barradão. O duelo é válido pela 33ª rodada do Brasileirão e vale para se distanciar do rebaixamento e se aproximar de uma classificação para a Copa Sul-Americana, tanto para o Rubro-Negro, quanto para o Timão.