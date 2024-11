Com desfalques, Corinthians deve ter jovem da base contra o Vitória

Renato Santos, zagueiro da base do Corinthians - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sem Cacá e André Ramalho, lesionados, o Corinthians pode ter uma novidade entre os relacionados para encarar o Vitória, neste sábado, 9. O jovem zagueiro Renato, de 20 anos, deve ganhar a primeira oportunidade no banco de reservas com o técnico Ramón Díaz.

Com 1,88m de altura, o jovem jogador é considerado especialista em bolas aéreas, além de ter boa saída de bola e passe. Outro jogador revelado no Corinthians, o zagueiro Caetano também é uma opção para o setor defensivo, mas sem acordo para renovação, está afastado, assim como o atacante Giovane.

A zaga titular do Corinthians deve ser formada por Félix Torres e Gustavo Henrique, com o volante Raniele sendo opção caso o treinador argentino deseje improvisar. Confira a provável escalação do Timão:

Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Alex Santana (Charles) e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

O duelo entre Vitória e Corinthians está marcado para as 16h30 deste sábado, 9, no Barradão, em Salvador. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão e é um confronto direto para se distanciar do Z-4.