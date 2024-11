Arcanjo exalta boa fase e garante: "Vamos continuar nessa pegada"

Lucas Arcanjo em treino pelo Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Uma das principais peças neste bom momento do Vitória no Campeonato Brasileiro, o goleiro Lucas Arcanjo tem sido fundamental na campanha de G-6 que o Rubro-Negro tem feito no segundo turno do Brasileirão. Entrevistado nesta quinta-feira, 7, o arqueiro analisou a virada de chave do elenco do Leão visando escapar do rebaixamento e garantiu que o clube baiano continuará jogando em alto nível até o final da competição.

"Jogo a jogo a gente vai se conhecendo mais. Chegaram peças que foram fundamentais para nos ajudar e a questão do entrosamento. Os números estão aí, estamos entre as melhores defesas do returno e vamos continuar nessa pegada, já que a competição está acabado, precisamos estar nesse bolo", comentou Lucas Arcanjo.

Outro fator que têm feito a diferença para o momento atual do Vitória é a torcida rubro-negra. Questionado sobre a importância dos torcedores, o goleiro mencionou o longo período de casa para exaltar o apoio em cada partida neste Brasileirão.

"Eu que já estou aqui há 10 anos já estou acostumado com a torcida do Vitória apoiando a gente desde as piores fases. Não foi diferente na Série C, então é muito imporante para a gente a torcida apoiar no campo e ir com a gente para os jogos fora de casa", disse o arqueiro.

Um dos principais pontos que fez com o que o Vitória estivesse vivo por uma vaga na Sul-Americana nesta reta final de Campeonato Brasileiro foi os confrontos diretos. Com cerca de 59% de aproveitamento no segundo turno, o Rubro-Negro enfrentou cinco adversários que também lutam contra o rebaixamento nas últimas sete partidas.

"Sabiamos que cada jogo de confronto direto seria uma final e ainda mais no Barradão, com a força da nossa torcida. A gente sabe que tinha que ganhar os jogos dentro de casa e fizemos isso com o apoio da nossa torcida. Desempenhamos um bom futebol e que continue assim até o final do campeonato", concluiu Arcanjo.

No próximo sábado, 9, o Rubro-Negro enfrentará o Corinthians, mais um adversário direto na luta para se afastar do Z-4. O duelo acontece às 16h30, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.