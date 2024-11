Corinthians deve ter mais problemas contra o Vitória; saiba quais

O atacante Yuri Alberto deve ser opção no banco de reservas contra o Vitória - Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

Além do zagueiro André Ramalho e dos laterais Hugo e Matheuzinho, o Corinthians deve ter mais dois problemas para o confronto direto contra o Vitória neste sábado, 9, às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão. O volante José Martínez e o atacante Yuri Alberto estão na condição de dúvida para a partida em Salvador.

Após a vitória no clássico contra o Palmeiras na Neo Química Arena, os jogadores reclamaram de cansaço muscular e deram início ao tratamento. Se não puderem estar entre os 11 iniciais do alvinegro, é provável que sejam como opção no banco de reservas.

Um dos reforços do Timão na temporada, Martínez disputou sete jogos com a camisa corintiana na Série A. Após superar a má fase, Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 25 gols marcados, sendo nove deles no Brasileirão.

Vale salientar que o técnico Ramón Díaz, não conta com o zagueiro Cacá, em recuperação de lesão, e com Caetano, que está fora da equipe por questões contratuais.

O Vitória vive seu melhor momento no Brasileirão. O rubro-negro baiano é o 12º colocado, com 38 pontos somados em 32 jogos disputados.

Os comandados de Thiago Carpini estão há quatro jogos sem perder, numa sequência de três vitórias consecutivas. O Corinthians vem logo atrás, na 13ª colocação e com o mesmo número de pontos.