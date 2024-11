Corinthians tem três desfalques importantes para jogo contra o Vitória

André Ramalho em ação pelo Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians

O Corinthians se prepara para um duelo decisivo contra o Vitória neste sábado, às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe não poderá contar com dois importantes laterais e um zagueiro devido a suspensões e lesões.

Os laterais Hugo e Matheuzinho foram punidos com o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, na noite desta segunda-feira, 4, na Neo Química Arena. Com isso, o técnico Ramón Díaz deve escalar Matheus Bidu e Fagner para ocupar as laterais, alterando a dinâmica da defesa corintiana.

Leia mais:

>> Em dia de protestos, CEO do Grupo City marca presença em jogo do Bahia

>> Vitória retoma treinos e se prepara para jogo contra o Corinthians

>> CBF divulga tabela detalhada das rodadas 34 a 36 para Bahia e Vitória

Além das ausências na lateral, o Corinthians também perdeu o zagueiro André Ramalho, que sofreu uma lesão de grau 2B no músculo posterior da coxa direita durante o clássico contra o Palmeiras. O defensor, que se machucou ainda no primeiro tempo e foi substituído no intervalo, já iniciou o tratamento e deve ficar fora por cerca de três semanas, segundo o clube.

A situação se complica ainda mais para o técnico Ramón Díaz, que já não conta com o zagueiro Cacá, em recuperação de outra lesão, e com Caetano, que está fora por questões contratuais. Diante desse cenário, a tendência é que a dupla titular na defesa contra o Vitória seja composta por Gustavo Henrique e Félix Torres.