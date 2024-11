Vitória retoma treinos e se prepara para jogo contra o Corinthians

TREINO DO LEÃO

Vitória se reapresenta no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória retornou aos trabalhos no CT Manoel Pontes Tanajura nesta terça-feira, 5, depois de uma folga concedida após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR no último sábado, 2. Os jogadores se apresentaram visando o duelo contra o Corinthians, neste sábado, 9, às 16h30, no Barradão, em duelo que pode afastar o Leão ainda mais da zona de rebaixamento.

A atividade começou com uma ativação pré-treino na academia, seguida de um aquecimento que incluiu exercícios físicos e joguinhos em quadrantes, além de testes de velocidade sob a supervisão do preparador físico Caio Gilli.

A primeira parte do treino foi comandada pelo técnico Thiago Carpini e consistiu em um jogo em campo reduzido, onde três times de sete jogadores cada se enfrentaram. Um time atuou na marcação, enquanto os outros dois tentavam manter a posse de bola. Após essa fase, os jogadores que participaram da partida em Curitiba foram retirados para não sobrecarregar o físico.

Na segunda parte, o treino continuou com a mesma dinâmica, mas em uma configuração diferente, onde três times se enfrentaram alternadamente, agora com quatro jogadores em cada equipe. Dois times se enfrentaram diretamente enquanto o terceiro exercia a função de apoio.

Uma boa notícia para o técnico é que o lateral Patric Calmon, recuperado de pubalgia, participou normalmente das atividades com o grupo. Por outro lado, Caio Vinícius seguiu realizando tratamento para uma lesão muscular, enquanto Osvaldo fez atividades separadas com o preparador físico assistente Vinícius Franco, mostrando que a recuperação ainda está em andamento.