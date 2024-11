Após encontro com Grupo City, CBF quer Guardiola na Seleção Brasileira

Pep Guardiola, técnico do Manchester City - Foto: Divulgação | Manchester City

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quer Pep Guardiola no comando da Seleção Brasileira. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Athletic. O jornalista Sam Lee ainda afirmou que o técnico do Manchester City foi contatado algumas vezes durante a temporada pela entidade máxima do futebol brasileiro.

Nesta quinta-feira, 7, o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, se reuniu com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para tratar sobre assuntos do futebol brasileiro, mais especificamente relacionados ao Bahia, que é comandado pelo conglomerado de clubes.

Guardiola está no Manchester City desde a temporada 2016/17 e seu atual contrato se encerra em junho de 2025, quando restará um ano para a Copa do Mundo de 2026. Resta saber se Guardiola se arriscaria em um novo desafio com esse curto período de preparação, ou se irá preferir assumir uma seleção nacional no início do próximo ciclo, para a Copa de 2030.

Após a goleada sofrida pelo Manchester City diante do Sporting, pela Liga dos Campeões, Guardiola brincou que não poderia assumir a Seleção Brasileira. “Depois do 4 a 1 não sou mais uma opção para o Brasil. Agora, mais do que nunca, tenho gana de levantar a equipe, de voltar ao nosso nível”.