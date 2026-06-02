Baiano brilha na Europa e conquista título histórico aos 21 anos

Baiano de Feira de Santana, o zagueiro Kauan Carneiro mergulhou de cabeça no sonho de jogar no futebol europeu e já conquistou o primeiro título da sua carreira em dois anos de futebol profissional. Também conhecido como Kaka, o jogador de 21 anos foi campeão da Segunda Divisão da República Tcheca com a camisa do Brno FC nesta temporada.

A equipe praticamente liderou toda a competição e terminou com 23 pontos de vantagem sobre o vice-campeão. Titular absoluto durante a campanha, Kaka foi um dos destaques do campeonato em ações defensivas e cortes por partida, além dos três gols marcados ao longo do ano.

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“Minha carreira é feita de muitas lutas, desde a base até eu me consolidar como atleta profissional. Conquistar um título traz uma sensação de dever cumprido que é bem difícil de explicar com palavras, mas espero me acostumar com esse sentimento especial”, comentou Kauan Carneiro.

Kaka foi formado nas categorias de base do Vila Nova-GO e do Capivariano-SP, mas deixou o futebol brasileiro aos 18 anos para atuar no MFK Karviná, da República Tcheca. O desempenho na primeira temporada longe do Brasil acabou credenciando o zagueiro para atuar no Brno FC na temporada seguinte.

Kauan Carneiro, zagueiro do Brno FC - Foto: Divulgação

Ainda jovem, Kauan sonha em representar a Seleção Brasileira em uma Olimpíada. Os próximos Jogos Olímpicos de Verão serão realizados em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028.

“Como todo atleta que sonha alto, quero escrever uma história bonita no futebol: ganhar títulos importantes, jogar em grandes clubes… Mas um dos maiores sonhos que tenho é representar o Brasil em uma Olimpíada. Além do futebol, sou um grande fã do que esse evento representa. Cresci vendo a obsessão do brasileiro pelo ouro olímpico, que na época não tínhamos. Foi muito bonito ver a conquista, e quero viver isso também”, disse o jogador.