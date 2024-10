Baiano conquista medalha de prata no Brasileirão de Tiro com Arco

O arqueiro baiano Paulo Merlino, do Clube Asas, conquistou a medalha de prata na categoria barebow masculino - Foto: (Divulgação)

O arqueiro baiano Paulo Merlino, do Clube Asas, conquistou a medalha de prata na categoria barebow masculino, neste sábado (28), durante o 50º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, realizado na Praça Cayru, em Salvador.

Merlino foi superado na final pelo mineiro Rafael de Alkmin Dias, do Pampulha Iate Clube, que garantiu o ouro. A decisão entre os atletas foi definida no Shut Off, um desempate decisivo no tiro com arco.



Além da prata individual de Merlino, o estado da Bahia também conquistou a medalha de ouro na categoria Equipe do Barebow Feminino, com as arqueiras Renata Barros, Clara Amaral e Duda Almeida, todas do Clube Asas.

Já na disputa pelo bronze do barebow masculino, o baiano Ricardo Marques chegou à fase final, mas não conseguiu subir ao pódio.