Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOMOBILISMO BAIANO

Baiano de Kart tem penúltima etapa com entrada gratuita e emoção

Pilotos retornam ao Kartódromo Ayrton Senna no sábado, 1, para a 4ª etapa do Campeonato Larco

Redação

Por Redação

28/10/2025 - 11:45 h | Atualizada em 28/10/2025 - 15:31
Pilotos aceleram na penúltima etapa do Campeonato Baiano de Kart
Pilotos aceleram na penúltima etapa do Campeonato Baiano de Kart -

Os amantes da velocidade já têm compromisso marcado para o próximo fim de semana.

Neste sábado, 1, o Kartódromo Ayrton Senna, na Região Metropolitana de Salvador, será palco da quarta etapa do Campeonato Larco Baiano de Kart, evento que promete muita adrenalina, disputas acirradas e uma experiência completa para o público — com entrada gratuita, food trucks, narração ao vivo e estrutura especial para receber os fãs do automobilismo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A competição, organizada pela Associação Baiana de Kart (ABK), chega à penúltima rodada da temporada com expectativa de recorde de inscritos. Após uma pausa de dois meses e meio, os pilotos voltam à pista determinados a somar pontos decisivos na reta final do campeonato.

“Os pilotos estão com sede de vitória e o público pode esperar corridas ainda mais acirradas. Garantimos que quem vier assistir ao vivo — ou acompanhar pelo canal da ABK no YouTube (@abk.kart) — não vai se decepcionar. As provas são sempre emocionantes e muito disputadas”, afirmou Gibson Vila Nova, diretor de comunicação da ABK.

O torneio, que carrega o nome da Larco, vem se consolidando como uma das principais competições do automobilismo baiano. Segundo Gibson, o crescimento do evento reflete o fortalecimento do esporte no estado e o impacto positivo da parceria com a empresa patrocinadora.

“O Campeonato Larco Baiano de Kart tem crescido em número de pilotos e público porque o kart é um dos esportes que mais cresce no país e nossa estrutura melhora a cada dia, despertando a vontade de correr e sentir a adrenalina da pilotagem em um ambiente controlado. A presença da Larco como patrocinadora nos possibilita entregar um evento cada vez melhor — e isso é essencial em qualquer esporte. Quando conseguimos apresentar um evento de qualidade, mais pessoas querem fazer parte dele”, destacou o dirigente.

Leia Também:

Memphis Depay se manifesta após ser acusado de assédio em Salvador
Derrota para o São Paulo emplaca recorde negativo do Bahia; confira
Goleiro de gigante europeu é acusado de atropelar e matar um idoso

Além de fomentar o automobilismo baiano, o campeonato tem desempenhado papel importante na formação de novos talentos. O kart é reconhecido como a porta de entrada para quem sonha com uma carreira nas pistas profissionais, e a ABK já tem revelado jovens promessas que despontam em competições regionais e nacionais.

“O kart é o início de todos os pilotos, sem dúvida. Aqui em Salvador, nosso campeonato tem revelado nomes que já se destacam nacionalmente, o que mostra a força e a seriedade do trabalho que estamos construindo”, acrescentou Gibson.

Entre os talentos formados nas últimas temporadas estão Arthur Maia e Gabriel Biasin, na Categoria Mirim; Enzo Martins, na F4 Jr.; Diogo Cruz, Bruno Borba e Thiago Rios, na F4 Graduado; além de Eduardo Rosário, na Cadete.

A patrocinadora Larco, que dá nome ao campeonato, também reforça o compromisso com o desenvolvimento esportivo da Bahia. Para Ana Paula Evangelista, diretora de marketing da empresa, o apoio ao kart simboliza o incentivo a uma modalidade que desperta paixão e forma campeões.

“Acreditamos na força do esporte como ferramenta de transformação e desenvolvimento. O kart, especialmente, é uma modalidade que desperta paixão e forma novos talentos. Estar ao lado da ABK neste projeto é uma forma de contribuir para o crescimento do automobilismo e valorizar a dedicação dos pilotos e de todos que fazem o campeonato acontecer”, ressaltou Ana Paula.

Serviço

Campeonato Larco Baiano de Kart – 4ª Etapa

  • Quando: 1º de novembro (sábado)
  • Onde: Kartódromo Ayrton Senna – Região Metropolitana de Salvador
  • Entrada: Gratuita

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

automobilismo esporte baiano Kart Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pilotos aceleram na penúltima etapa do Campeonato Baiano de Kart
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Pilotos aceleram na penúltima etapa do Campeonato Baiano de Kart
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Pilotos aceleram na penúltima etapa do Campeonato Baiano de Kart
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Pilotos aceleram na penúltima etapa do Campeonato Baiano de Kart
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

x