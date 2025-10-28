Baiano de Kart tem penúltima etapa com entrada gratuita e emoção

Pilotos aceleram na penúltima etapa do Campeonato Baiano de Kart - Foto: Divulgação

Os amantes da velocidade já têm compromisso marcado para o próximo fim de semana.

Neste sábado, 1, o Kartódromo Ayrton Senna, na Região Metropolitana de Salvador, será palco da quarta etapa do Campeonato Larco Baiano de Kart, evento que promete muita adrenalina, disputas acirradas e uma experiência completa para o público — com entrada gratuita, food trucks, narração ao vivo e estrutura especial para receber os fãs do automobilismo.

A competição, organizada pela Associação Baiana de Kart (ABK), chega à penúltima rodada da temporada com expectativa de recorde de inscritos. Após uma pausa de dois meses e meio, os pilotos voltam à pista determinados a somar pontos decisivos na reta final do campeonato.

“Os pilotos estão com sede de vitória e o público pode esperar corridas ainda mais acirradas. Garantimos que quem vier assistir ao vivo — ou acompanhar pelo canal da ABK no YouTube (@abk.kart) — não vai se decepcionar. As provas são sempre emocionantes e muito disputadas”, afirmou Gibson Vila Nova, diretor de comunicação da ABK.

O torneio, que carrega o nome da Larco, vem se consolidando como uma das principais competições do automobilismo baiano. Segundo Gibson, o crescimento do evento reflete o fortalecimento do esporte no estado e o impacto positivo da parceria com a empresa patrocinadora.

“O Campeonato Larco Baiano de Kart tem crescido em número de pilotos e público porque o kart é um dos esportes que mais cresce no país e nossa estrutura melhora a cada dia, despertando a vontade de correr e sentir a adrenalina da pilotagem em um ambiente controlado. A presença da Larco como patrocinadora nos possibilita entregar um evento cada vez melhor — e isso é essencial em qualquer esporte. Quando conseguimos apresentar um evento de qualidade, mais pessoas querem fazer parte dele”, destacou o dirigente.

Além de fomentar o automobilismo baiano, o campeonato tem desempenhado papel importante na formação de novos talentos. O kart é reconhecido como a porta de entrada para quem sonha com uma carreira nas pistas profissionais, e a ABK já tem revelado jovens promessas que despontam em competições regionais e nacionais.

“O kart é o início de todos os pilotos, sem dúvida. Aqui em Salvador, nosso campeonato tem revelado nomes que já se destacam nacionalmente, o que mostra a força e a seriedade do trabalho que estamos construindo”, acrescentou Gibson.

Entre os talentos formados nas últimas temporadas estão Arthur Maia e Gabriel Biasin, na Categoria Mirim; Enzo Martins, na F4 Jr.; Diogo Cruz, Bruno Borba e Thiago Rios, na F4 Graduado; além de Eduardo Rosário, na Cadete.

A patrocinadora Larco, que dá nome ao campeonato, também reforça o compromisso com o desenvolvimento esportivo da Bahia. Para Ana Paula Evangelista, diretora de marketing da empresa, o apoio ao kart simboliza o incentivo a uma modalidade que desperta paixão e forma campeões.

“Acreditamos na força do esporte como ferramenta de transformação e desenvolvimento. O kart, especialmente, é uma modalidade que desperta paixão e forma novos talentos. Estar ao lado da ABK neste projeto é uma forma de contribuir para o crescimento do automobilismo e valorizar a dedicação dos pilotos e de todos que fazem o campeonato acontecer”, ressaltou Ana Paula.

