Goleiro de gigante europeu é acusado de atropelar e matar um idoso

O goleiro espanhol Josep Martínez, de 27 anos, viveu uma tragédia nesta terça-feira, 28. O jogador da Inter de Milão atropelou um idoso de 81 anos que estava em uma cadeira de rodas, na cidade de Fenegrò, província de Como, na Itália. Apesar de ter prestado socorro imediato, o homem não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações publicadas pela Gazzetta dello Sport, o acidente ocorreu por volta das 9h43 (horário local). Martínez, que dirigia o próprio carro, não sofreu ferimentos, mas ficou “em choque” com o ocorrido.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo analisadas pelos Carabinieri, a polícia italiana. De acordo com a publicação do jornal, “de acordo com uma reconstrução inicial e sumária, ainda sob análise dos Carabinieri (policiais), o homem na cadeira de rodas pode ter mudado repentinamente de direção, possivelmente devido a uma doença, cortando a trajetória do veículo dirigido pelo jogador de futebol, que imediatamente socorreu o idoso”.

Em respeito ao episódio, a Inter de Milão decidiu cancelar a coletiva de imprensa do técnico Cristian Chivu, que estava prevista para as 14h (horário da Itália) desta terça-feira.