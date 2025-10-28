Menu
ESPORTES
INTERNACIONAL

Goleiro de gigante europeu é acusado de atropelar e matar um idoso

Por Redação

28/10/2025 - 9:42 h
O goleiro espanhol Josep Martínez, de 27 anos, viveu uma tragédia nesta terça-feira, 28. O jogador da Inter de Milão atropelou um idoso de 81 anos que estava em uma cadeira de rodas, na cidade de Fenegrò, província de Como, na Itália. Apesar de ter prestado socorro imediato, o homem não resistiu aos ferimentos.

Imagem ilustrativa da imagem Goleiro de gigante europeu é acusado de atropelar e matar um idoso
| Foto: JOHN THYS / AFP

Segundo informações publicadas pela Gazzetta dello Sport, o acidente ocorreu por volta das 9h43 (horário local). Martínez, que dirigia o próprio carro, não sofreu ferimentos, mas ficou “em choque” com o ocorrido.

Leia Também:

Bahia não vence no Brasileirão sem Ademir em campo há cinco meses
Cruzeiro perde três jogadores titulares para enfrentar o Vitória
Ba-Vi decide título do Baianão Feminino 2025; veja as datas da final

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo analisadas pelos Carabinieri, a polícia italiana. De acordo com a publicação do jornal, “de acordo com uma reconstrução inicial e sumária, ainda sob análise dos Carabinieri (policiais), o homem na cadeira de rodas pode ter mudado repentinamente de direção, possivelmente devido a uma doença, cortando a trajetória do veículo dirigido pelo jogador de futebol, que imediatamente socorreu o idoso”.

Em respeito ao episódio, a Inter de Milão decidiu cancelar a coletiva de imprensa do técnico Cristian Chivu, que estava prevista para as 14h (horário da Itália) desta terça-feira.

inter de milão Josep Martínez

