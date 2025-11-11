Baiano no ringue! Hebert Conceição enfrenta estadunidense invicto

Hebert Conceição - Foto: Ueslei Marcelino/AFP

Invicto no boxe profissional, medalhista de ouro nas Olimpíadas, e baiano, Hebert Conceição já tem data marcada para subir no ringue mais uma vez. No dia 19 de dezembro, o campeão olímpico dos Jogos de Tóquio 2020 luta no card da ProBox TV.

Em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, Hebert encara o norte-americano Paul Kroll, que também chega à disputa sem derrotas na carreira. Até aqui, ele saiu do ringue vitorioso doze vezes, sendo oito por nocaute, além de dois empates.

Hebert entra nesse duelo embalado pela vitória conquistada na segunda edição do Spaten Fight Night, em São Paulo, quando derrotou Yamaguchi Falcão em um dos encontros mais comentados do calendário recente do boxe nacional.

A luta teve um "gostinho" adicional por ser carregada de revanchismo, já que o próprio Hebert havia derrotado o irmão de Yamaguchi, Esquiva Falcão, na primeira edição do evento e na primeira luta de dez rounds que disputou na vida.

"Agora é de boa! Agora eu faço dez rounds ali sorrindo. Lógico, no oitavo já dá aquela puxada, eu não posso mentir, mas já desbloqueei. Então estou pronto pra dez, pronto pra doze, e eu acredito que estou. É tudo uma questão de mentalidade mesmo", garante.

Card da luta de Hebert Conceição e Kroll | Foto: Divulgação I ProBox TV

Atualmente, o medalhista olímpico permanece invicto no profissional com nove vitórias, sendo cinco delas por nocaute, e ocupa o 22º lugar no ranking mundial da WBC, o Conselho Mundial de Boxe, pela categoria dos super-médios (76,2 kg).

"A luta com Yamaguchi representou um momento importante na minha jornada. Consegui mostrar maturidade, estratégia e confiança. Agora é continuar enfrentando adversários fortes e demonstrar que estou preparado para disputar grandes cinturões internacionais", comentou Hebert.

Treinamento a todo vapor

Agora, o baiano cumpre um camp de preparação de 90 dias em Los Angeles, sob comando do treinador Luiz Dórea. No mesmo ambiente, divide rotina de treinos e sessões de sparring com Anderson Silva, brasileiro consolidado como lenda mundial do esporte.

"Conviver e treinar com Anderson Silva é algo especial. Ele é uma inspiração enorme, dentro e fora do ringue. Tenho absorvido muito conhecimento dele, do professor Dórea e de toda a equipe. Esse período está fazendo meu nível subir em todos os sentidos", afirmou Hebert.

No mesmo card, lutarão Ramon Cardenas (26-2, 13 nocautes), atual número 2 do ranking da WBA, e Erik Robles (16-3, 10 nocautes). Também estão confirmados os duelos entre Mykquan Williams (22-2, 11 nocautes) e Jair Valtierra (18-3, 9 nocautes), além de Marques Valle (11-1, 8 nocautes) contra Joeshlon James (9-1-2, 5 nocautes).