Bia Ferreira e Hebert Conceição representam a Bahia e dão show de boxe

Hebert, Popó e Bia na Spaten Fight Night - Foto: Reprodução I Instagram

A Bahia prometia, e cumpriu tudo que era esperado na Spaten Fight Night do último sábado, 27. Com baianos nas três principais lutas do evento, o estado começou muito bem representado na noite pelos vencedores Bia Ferreira e Hebert Conceição, que deram show contra Maira Moneo e Yamaguchi Falcão.

Bahia e Brasil no ringue

Na segunda luta mais importante da noite, Bia Ferreira defendeu seu cinturão mundial peso-leve diante da uruguaia "La Panterita", mantendo o cartel invicto e se consolidando como referência do boxe mundial.

Com o triunfo, ela se tornou a primeira brasileira a defender um título mundial em solo nacional nos últimos sete anos, reafirmando a trajetória impecável que vem desenhando desde que foi ao boxe profissional. Campeã por unanimidade, Bia manteve o cinturão mundial da Federação Internacional de Boxe pela terceira vez.

Bia foi a única lutadora a encarar uma adversária de fora do país, representando Bahia e Brasil em um só ringue. A meta, então, é mostrar que baianos e brasileiros são "bons de porrada", quebrando os estereótipos e reforçando a força do Brasil no boxe mundial. "Eles têm uma imagem de que a gente é festeiro, isso, aquilo, e eu mostro que a gente é bom de esporte", garantiu.

"Orgulho de ver o boxe feminino em um evento tão grandioso, organizado nos mínimos detalhes e que entregou tudo para os atletas. O boxe profissional é feito de muito treino, dedicação irrestrita, suor e abdicação. Ter vivido isso em casa vai ficar marcado na minha história", escreveu após a luta.

Falcão voando baixo

Antes dela, o medalhista olímpico Hebert Conceição brilhou ao superar Yamaguchi Falcão, conquistando a segunda vitória seguida contra a família Falcão e reafirmando sua força no cenário nacional.

O enredo era firme - depois de derrotar Esquiva Falcão no primeiro evento da Spaten Fight Night, Hebert impediu a vingança familiar como já tinha prometido no evento feito em Salvador para os fãs de seu estado.

"O irmão dele fala demais, ele também tá falando, e enquanto eles falam eu tô treinando", disse na ocasião. Não deu outra - Hebert venceu e provocou o adversário após a luta.

"Mais uma vez, foi confirmada a evidente superioridade: águia voa mais alto que Falcão. Minha segunda presença no Spaten Fight Night trouxe, invariavelmente, a segunda vitória. Para o próximo ato, solicitarei inclusive trilha sonora", escreveu.