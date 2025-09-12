“Enquanto eles falam, eu treino”: Hebert promete dez rounds sorrindo

Hebert Conceição no evento da Spaten Fight Night - Foto: Divulgação I Spaten

A grande expectativa do Spaten Fight Night era por uma revanche - e mesmo com a saída de Vitor Belfort da luta contra Wanderlei Silva, o público não sairá dos ringues sem assistir a um confronto cheio de revanchismo. Depois de vencer Esquiva Falcão na primeira edição do Spaten Fight Night, o baiano Hebert Conceição volta ao evento para encarar o irmão do primeiro adversário, e promete fazer o mesmo.

Na última quinta-feira, 11, Hebert foi homenageado em Salvador junto a Popó e Bia Ferreira, outros dois baianos no card do evento. Juntos, os três falaram sobre boxe na Bahia e projetaram seus confrontos, com Hebert garantindo que não deixará barato para o clã Falcão.

"A minha primeira luta de dez rounds foi com o Esquiva. Eu nunca tinha feito dez rounds nem no treino. Fiz uma vez só, porque eu machuquei muito a minha mão durante a preparação, estava um pouco inseguro", relembra.

"Na semana da luta eu consegui fazer. Na verdade, um dia antes de iniciar a semana da luta, eu fiz o meu primeiro sparring de dez rounds. Eu me saí bem, mas logo após eu fiquei muito doente, peguei uma bactéria na garganta", conta.

"Quem estava lá, o pessoal da Spaten e da organização, sabe da agonia que foi. Eu consegui me recuperar em poucos dias, fiz uso de antibiótico, muita coisa, então eu fiquei um pouco inseguro na hora da luta, mas eu consegui, graças a Deus, passar por essa dificuldade", explica.

Venceu e volta mais forte

Agora, o desafio é muito diferente. Mais que acostumado a lutas com grandes durações, Hebert conta que aprendeu a enfrentar os dez rounds "sorrindo", e está completamente saudável para dar tudo de si no combate.

"A mente conta muito, a mentalidade. Então eu tive a mente muito forte, apesar da adversidade, eu fui confiante e consegui lutar os dez rounds. Agora eu já tô acostumado. Só essa semana, por exemplo, na preparação, fiz 20 rounds de sparring: fiz sparring terça-feira, dez rounds, fiz sparring hoje, dez rounds", diz.

"Queria fazer no sábado, mas o mestre não deixou. Não sei por que, eu queria fazer mais dez rounds no sábado (risos). Pedi pra ele na semana que vem fazer mais um. Pois é, então agora virou natural, tudo é o desbloqueio mental", afirma.

No início da carreira no boxe profissional, Hebert lutava apenas três rounds, em uma modalidade do esporte que pode chegar a doze. "Era algo praticamente impossível pra mim. Eu fazia quatro rounds e eu saía jogando luva, jogando capacete, me jogando no chão, jogando água no rosto, pedindo pelo amor de Deus", lembra.

"Agora é de boa! Agora eu faço dez rounds ali sorrindo. Lógico, no oitavo já dá aquela puxada, eu não posso mentir, mas já desbloqueei. Então estou pronto pra dez, pronto pra doze, e eu acredito que estou. Que seja a próxima essa luta de doze. É tudo uma questão de mentalidade mesmo", garante.

Sem revanche

A conta, então, vai ser cobrada de Yamaguchi Falcão, irmão que chega ao ringue buscando vingança. "O irmão dele fala demais, ele também tá falando, e enquanto eles falam eu tô treinando", desafia Hebert.

Com a confiança em alta e a preparação mental fortalecida, o medalhista olímpico está mais que pronto para escrever mais um capítulo da sua carreira, em uma noite que promete entrar para a história do boxe baiano.