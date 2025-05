Baiano, promessa do basquete revela vínculo com o Bahia em novo clube

Augusto Cassiá, promessa do basquete brasileiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma das maiores promessas do basquete brasileiro, o baiano Augusto Cassiá foi anunciado nesta semana como novo reforço do Ole Miss Rebels, equipe universitária que disputa a NCAA, principal liga de basquete universitário dos Estados Unidos.

Natural de Salvador, o atleta celebrou sua chegada ao novo time e fez questão de destacar um detalhe inusitado: as cores do novo clube são as mesmas do Bahia.

"É uma resposta fácil. Se Ole Miss chega para ti e fala que quer, você trabalhando para eles, você diria não? E ainda por cima tem as cores do Bahia: azul, vermelha e branca", afirmou jogador de 2,02m, de 22 anos, ao perfil Camisa 23.

Augusto Cassiá chega ao Ole Miss após uma temporada defendendo o Butler Bulldogs, também da NCAA, onde atuava desde maio de 2023. Vale mencionar o torneio reprsenta última etapa antes de uma possível entrada na NBA ou em ligas internacionais de nível maior.