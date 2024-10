Barça e Real Madrid voltam à Liga com ânimos opostos após a Champions

Brasileiro Raphinah comemorando gol com a camisa do Barcelona - Foto: LLUIS GENE / AFP

A 9ª rodada do Campeonato Espanhol chega após uma semana de Liga dos Campeões em que Barcelona e Real Madrid, os dois primeiros na tabela de classificação, tiveram experiências opostas na competição europeia.

Enquanto o Barça goleou o Young Boys da Suíça por 5 a 0, o Real caiu diante do Lille por 1 a 0, em sua primeira derrota na Champions depois de 36 jogos.

De volta à LaLiga, o time catalão, líder com 21 pontos, visita no domingo o Alavés (11º, 10 pontos), com a possível estreia do goleiro polonês Wojciech Szczesny, recém-contratado para substituir o alemão Marc-André Ter Stegen, fora pelo resto da temporada devido a uma grave lesão.

Leia mais:

>>Bahia x Flamengo: Onde assistir e prováveis escalações

>>Atlético-MG x Vitória: onde assistir e prováveis escalações

>>Com gol nos acréscimos, United arranca empate com Porto na Liga Europa

Os jogadores do técnico Hansi Flick se redimiram na Champions depois da derrota sofrida diante do Osasuna (4 a 2) na rodada passada e vão para o jogo contra o Alavés motivados, com Robert Lewandowski em grande fase (nove gols em dez jogos na temporada) e Lamine Yamal brilhando a cada atuação 'blaugrana'.

Sinal de alerta no Real Madrid

O Real Madrid, vice-líder com 18 pontos, tem um jogo difícil em casa no sábado contra o sempre combativo Villarreal, que é o terceiro colocado (17 pontos) e só perdeu um jogo até aqui na temporada, justamente para o Barcelona.

O técnico Carlo Ancelotti poderá contar com o atacante Kylian Mbappé, que embora não tenha sido titular contra o Lille, entrou no segundo tempo depois de não ter jogado o clássico contra o Atlético de Madrid no fim de semana passado.

A derrota na Champions ligou o sinal de alerta no Santiago Bernabéu, já que o time merengue, com um elenco repleto de estrelas, ainda não embalou na temporada.

Por sua vez, o Atlético de Madrid (4º, 16 pontos) visita a Real Sociedad (14ª, 8 pontos) e precisa vencer para não se distanciar dos líderes.

Mas o time 'colchonero' precisará se recompor da goleada sofrida para o Benfica (4 a 0) na Champions, e nas rodadas seguintes terá que lidar com o fechamento parcial do estádio Metropolitado depois que seus torcedores atiraram objetos no campo durante o clássico com o Real Madrid.

Outro duelo de destaque na rodada será o clássico local entre Sevilla (13º) e Betis (8º), no domingo.