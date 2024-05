Beatriz Ferreira responde rival e diz estar focada 100% no cinturão | A TARDE

Beatriz Ferreira está 100% focada em conquistar o cinturão da Federação Internacional de Boxe (IBF). No próximo sábado, 27, o principal nome do boxe brasileiro vai enfrentar a argentina Yanina Del Carmen Lescano em busca de seu primeiro título profissional. Na manhã desta quinta-feira, 25, Bia participou da entrevista coletiva e deu uma resposta após a adversária afirmar que ela está com o foco maior nos Jogos Olímpicos.

“É uma boa boxeadora e me disseram que ela é muito forte. Sei que é uma boxeadora olímpica. Nós acreditamos que ela está muito mais focada nos Jogos Olímpicos. E por conta disso não vai dar muita atenção para essa luta”, disse Yanina a respeito da Beatriz Ferreira.

Sem muitas “papas” na língua, Beatriz foi contundente na resposta e descartou qualquer possibilidade de seu sonho do ouro olímpico atrapalhar seu primeiro título no boxe profissional. Na verdade, a bicampeã mundial (IBA) e medalhista de prata em Tóquio disse que a luta deste sábado será um treino para a façanha em Paris.

“Ela acredita nisso e a equipe dela acredita nisso. Que bom que eles acreditam nisso! Eu gosto de pessoas que focam em pontos fracos, teoricamente. E eu não tenho esse ponto fraco”, respondeu.

“Todos os desafios que são lançados para mim, eu agarro. Eu tô focada sim, acho que é só mais um treino para poder chegar lá bem (Olimpíadas), mas eu também quero muito ser campeã mundial. Ela está enganada e vou provar isso lá em cima (do ringue)”, completou Bia.

Fera solta no ringue

O jeito explosivo de Beatriz Ferreira no ringue lhe rendeu o apelido de “The Beast” no boxe profissional. Em uma tradução livre para o português, a palavra em inglês significa “A Fera”. Perguntada sobre sua expectativa para a luta de sábado, ela demonstrou muita empolgação.

“Com certeza. Eu achei que já tinha treinado muito até treinar para essa luta. Estou muito treinada, estou muito pronta e estou com muita vontade. A fera está solta!”, respondeu.

Caso vença a Yanina, Beatriz Ferreira vai se tornar a primeira medalhista olímpica brasileira a ganhar também um cinturão. Além disso, Bia também busca ser a primeira da história, entre homens e mulheres, a faturar uma medalha olímpica e um cinturão do boxe profissional no mesmo ano.