Bia Ferreira brilha nos EUA, mantém cinturão e desafia campeã da WBA

Beatriz Ferreira - Foto: Reprodução

A brasileira Beatriz Ferreira segue deixando sua marca no boxe profissional. Na noite deste sábado, 7, em Orlando, nos Estados Unidos, a baiana defendeu com sucesso o cinturão dos pesos-leves (até 61,2 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF) ao vencer a argentina Maria Inês Ferreyra por decisão unânime.

Dona de uma performance sólida durante os dez rounds, Bia mostrou controle técnico desde os primeiros minutos, com belos golpes e boa movimentação, especialmente nos momentos iniciais e finais de cada assalto. A argentina até esboçou uma reação na segunda metade da luta, mas a brasileira soube administrar a vantagem.

Logo após o anúncio oficial do resultado, Beatriz não perdeu tempo e usou o microfone ainda no ringue para lançar um desafio direto à americana Stephanie Han, atual campeã da WBA na mesma categoria, que acompanhava o evento in loco.

"Quero provar que sou a verdadeira dona dessa divisão. Se você aceitar, vamos dar esse espetáculo ao público" declarou a baiana.

Stephanie Han respondeu ao chamado, subiu ao ringue e as duas protagonizaram uma encarada respeitosa. Trocaram elogios e sinalizaram o desejo de fazer história.

"Nosso objetivo é sermos campeãs indiscutíveis. Para isso, precisamos unificar os cinturões", afirmou a pugilista americana.