Torcida do Bahia sofre para ver time feminino na Fonte Nova

Fila enorme para acompanhar equipe feminina do Bahia na Fonte Nova - Foto: Divulgação

A equipe feminina do Bahia enfrentou a Ferroviária - SP neste domingo, 8, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela Série A1 do Campeonato Brasileiro. Mas, quem queria ter acesso ao estádio sofreu com o tamanho da fila na entrada do Dique do Tororó.

Os torcedores reclamaram e se aglomeraram pela calçada para tentar assistir ao jogo e muitos só conseguiram entrar já com a bola rolando e o placar em 1 a 1. Em sétimo lugar com 17 pontos, o Tricolor quer aproveitar o triunfo conquistado diante do Sport, na última rodada, para embalar sua segunda vitória consecutiva no torneio e se consolidar no G-8.

A partida marcará a primeira vez na temporada que as Mulheres de Aço jogarão na Arena Fonte Nova, já que a equipe estava mandando seus jogos no Joia da Princesa, em Feira de Santana.