Saiba onde assistir Portugal x Espanha pela Liga das Nações

Jogadores de Portugal treinando durante a Nations League - Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

A final da Nations League 2024/25 acontece neste domingo, 8, entre Portugal e Espanha. A partida tem início às 16h na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A transmissão vai ser feita pelo Sportv, ESPN e Disney+ (streaming).

A equipe portuguesa venceu a primeira edição do torneio, realizada em 2018/19. Já a Espanha é a atual campeã da competição. As duas seleções fizeram boas campanhas na Liga das Nações. Portugal contabilizou apenas uma derrota por 1 a 0 nas quartas de final contra a Dinamarca.

A Espanha, por suaa vez, não teve uma derrota na competição. Na fase de grupos foram cinco vitórias e um empate. No duelo das quartas de final, contra a Holanda, empate em 2 a 2 no primeiro jogo, e 3 a 3 na segunda partida, com vitória por 5 a 4 nos pênaltis.

A Espanha segue sem poder contar contar com o lateral-direito Carvajal, o zagueiro Laporte, o volante Rodri e os atacantes Ayoze Pérez e Ferrán Torres, todos lesionados. Por outro lado, Portugal não terá nenhuma baixa para a partida, mas o técnico Roberto Martínez pode promover a entrada de Francisco Conceição.