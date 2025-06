Cristiano Ronaldo comenta propostas e revela se vai jogar o Mundial

Cristiano Ronaldo chegou a marca dos 937 gols na carreira - Foto: Patricia de Melo Moreira | AFP

Apesar dos convites, o astro Cristiano Ronaldo não deve jogar o Super Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva concecida neste sábado, 7, o português revelou ter recebido propostas, mas afirmou que está "praticamente decidido" que não irá disputar a competição.

Na preparação para a final da Liga das Nações, entre Portugal e Espanha, o jogador de 40 anos direcionou o foco para a decisão, que pode dar o segundo título da Nations League para Portugal.

"É irrelevante, não faz sentido falar (de outras coisas que não sejam a seleção). Houve muitos contatos, coisas que vejo que tem sentido, outras que não têm sentido. Como diz o outro: não se pode ir a todas. Há de se pensar no curto, médio e longo prazo. É uma decisão praticamente decidida da minha parte de não ir à Copa do Mundo de Clubes. Mas tive muitos convites, isso é um fato", disse Cristiano.

Com contrato com o Al-Nassr até o final do mês, Cristiano Ronaldo ainda não deu sinais de renovação, o que levanta suspeitas sobre a sua saída do clube árabe. Uma temporada sem títulos e uma postagem enigmática nas redes sociais também alimentaram expectativas.