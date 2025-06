Mbappé atinge marca histórica e França bate a Alemanha na Nations

Mbappé, atacante da França e do Real Madrid - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A vaga de terceiro lugar da Liga das Nações tem jeito e estrela francesa. Eliminado na semifinal da competição pela Espanha, na derrota por 5 a 4, a França bateu a Alemanha por 2 a 0 e, com gol do craque Kylian Mbappé, que marcou pela 50ª vez pelos 'Les Bleus', ficou entre os três melhores colocados no torneio. O meia Olise, do Bayern de Munique, marcou o segundo e sacramentou a vitória no segundo tempo.

Mesmo sem o candidato ao prêmio da Bola de Ouro Dembelé, do PSG, que sofreu uma lesão na coxa esquerda na última partida, os franceses foram mais eficiêntes que os alemães e aproveitaram as chances que criaram. A Alemanha até chegou a sentir um gostinho do empate, mas teve gol marcado por Undav anulado após empurrão do atacante Füllkrug em Rabiot.

Destaque do jogo, Mbappé fez o 44ª gol da temporada e deixou os números de maior artilheiro de 2024/25 ainda mais significativos. Balançando as redes pela 50ª vestindo azul, o jogador agora fica há um gol de igualar a marca do craque Thierry Henry e se tornar o segundo maior artilheiro da história da França. Com 57 tentos, Giroud é o maior marcador da lista.

A final da Liga das Nações não terá o artilheiro Mbappé, mas reunirá os craques do passado, presente e futuro na busca pelo título. O Portugal, de Cristiano Ronaldo e Vitinha, campeão da Champions com o PSG, encara a Espanha, de Lamine Yamal e Rodri, atual vencedor da Bola de Ouro.

A partida acontece neste domingo, 8, às 16h, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A transmissão vai ser feita pelo Sportv, ESPN e Disney+ (streaming).