Bia Haddad é eliminada e SP Open não terá brasileiras nas semifinais
Tenista número 27 do mundo foi superada nesta sexta-feira, 12
Por João Grassi
Não deu. Beatriz Haddad Maia foi eliminada do SP Open nesta noite de sexta-feira, 12, na fase de quartas de final. Após derrotar a compatriota Laura Pigossi na etapa anterior, a brasileira foi derrotada para a mexicana Renata Zarazua.
Sofrendo com erros não forçados, Bia Haddad perdeu para Zarazua por 2 sets a 0, com parciais de 6/7 e 3/6. O duelo aconteceu no Parque Villa-Lobos, na Quadra Central Maria Esther Bueno, em São Paulo.
Bia já havia enfrentado Zarazua, 84ª no ranking, em outras duas ocasiões. Essa foi a primeira derrota delacontra a mexicana, que ainda não perdeu sets na competição.
Com a queda da número 27 do mundo, o torneio de simples do SP Open não terá uma tenista local nas semifinais. Nas duplas, por outro lado, Luisa Stefani pode chegar à final junto com a húngara Timea Babos, enquanto Laura Pigossi e Ingrid Martins formam parceria brasuca.
Semifinais
Renata Zarazua enfrenta a francesa Tiantsoa Rajaonah em uma das semis, enquanto Janice Tjen, da Indonésia, decide a outra na vaga na decisão contra a britânica Francesca Jones. As duas partidas estão marcadas para este sábado, 13, a partir das 13h
