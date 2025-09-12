Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DUELO DE BRASILEIRAS

Bia Haddad vence Laura Pigossi e reafirma superioridade pela 4ª vez

As brasileiras se encararam no SP Open na noite da última quinta-feira, 11

Marina Branco

Por Marina Branco

12/09/2025 - 11:46 h
Tenista brasileira Bia Haddad
Tenista brasileira Bia Haddad -

Ela já era favorita - e na quadra, mostou o motivo. Na noite da última quinta-feira, 11, Bia Haddad venceu Laura Pigossi no SP Open por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, na quadra central Maria Esther Bueno, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

A tenista número um do Brasil e 27ª no ranking da WTA não levou o confronto de mão beijada, mas conseguiu sair de quadra com a vitória. Depois de começar o jogo à frente, Bia quase tomou a virada de Pigossi, que se firmava cada vez mais da partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, não foi suficiente, com Bia vencendo a outra brasileira pela quarta vez nas quatro ocasiões em que as duas se enfrentaram. O próximo desafio de Bia, então, é nesta sexta, 12, e desta vez sem outra brasileira - a adversária será a mexicana Renata Zarazua, 84ª do ranking mundial, valendo vaga na semifinal.

Leia Também:

João Fonseca ameaça as estrelas do tênis mundial; entenda
Com queda nas duplas, tênis brasileiro encerra jornada no US Open
Tênis na Bahia: Costa do Sauípe Open será realizado em outubro

Rivalidade antiga

Bia e Pigossi não se conhecem de hoje. Com uma rivalidade antiga nas quadras, as duas brasileiras se conhecem desde a infância, e sempre se enfrentaram em campeonatos grandes e pequenos.

"A gente se conhece desde pequena. Acho que os primeiros jogos foram em interclubes, depois em Campeonatos Paulistas e Brasileiros. Ela é uma jogadora muito lutadora, então estou feliz por ter me superado. Acho que no primeiro set consegui ser um pouquinho mais agressiva e estou feliz com a vitória", celebrou Bia.

Do outro lado, Laura lamentou a reação tardia: "Acho que faltou um ponto só. No 5x4, 30 iguais, estava voltando para o jogo. Se fizesse 5x5, acho que mudava completamente, assim como aconteceu no segundo set. Uma das minhas maiores qualidades é não desistir. Hoje quase deu certo".

Antes do confronto da última quinta, Bia e Laura já haviam se encontrado três vezes. Em 2013 e 2016, Bia venceu por 2 a 1, enquanto em 2021, no WTA 125 de Saint Malo, na França, levou a melhor por 2 a 0.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bia haddad SP Open tênis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tenista brasileira Bia Haddad
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Tenista brasileira Bia Haddad
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Tenista brasileira Bia Haddad
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Tenista brasileira Bia Haddad
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x