Bia Haddad vence Laura Pigossi e reafirma superioridade pela 4ª vez

Tenista brasileira Bia Haddad - Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Ela já era favorita - e na quadra, mostou o motivo. Na noite da última quinta-feira, 11, Bia Haddad venceu Laura Pigossi no SP Open por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, na quadra central Maria Esther Bueno, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

A tenista número um do Brasil e 27ª no ranking da WTA não levou o confronto de mão beijada, mas conseguiu sair de quadra com a vitória. Depois de começar o jogo à frente, Bia quase tomou a virada de Pigossi, que se firmava cada vez mais da partida.

No entanto, não foi suficiente, com Bia vencendo a outra brasileira pela quarta vez nas quatro ocasiões em que as duas se enfrentaram. O próximo desafio de Bia, então, é nesta sexta, 12, e desta vez sem outra brasileira - a adversária será a mexicana Renata Zarazua, 84ª do ranking mundial, valendo vaga na semifinal.

Rivalidade antiga

Bia e Pigossi não se conhecem de hoje. Com uma rivalidade antiga nas quadras, as duas brasileiras se conhecem desde a infância, e sempre se enfrentaram em campeonatos grandes e pequenos.

"A gente se conhece desde pequena. Acho que os primeiros jogos foram em interclubes, depois em Campeonatos Paulistas e Brasileiros. Ela é uma jogadora muito lutadora, então estou feliz por ter me superado. Acho que no primeiro set consegui ser um pouquinho mais agressiva e estou feliz com a vitória", celebrou Bia.

Do outro lado, Laura lamentou a reação tardia: "Acho que faltou um ponto só. No 5x4, 30 iguais, estava voltando para o jogo. Se fizesse 5x5, acho que mudava completamente, assim como aconteceu no segundo set. Uma das minhas maiores qualidades é não desistir. Hoje quase deu certo".

Antes do confronto da última quinta, Bia e Laura já haviam se encontrado três vezes. Em 2013 e 2016, Bia venceu por 2 a 1, enquanto em 2021, no WTA 125 de Saint Malo, na França, levou a melhor por 2 a 0.