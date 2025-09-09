Menu
HOME > ESPORTES
TÊNIS

João Fonseca ameaça as estrelas do tênis mundial; entenda

Brasileiro de 19 anos é apontado pelo The Athletic como possível rival de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner no tênis masculino

Redação

Por Redação

09/09/2025 - 7:26 h
João Fonseca, jovem brasileiro de 19 anos, foi apontado pelo The Athletic como candidato a quebrar o domínio de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nos Grand Slams e no topo do ranking da ATP.
O domínio de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner no tênis masculino tem preocupado especialistas e até mesmo nomes consagrados do esporte. Nos últimos oito Grand Slams, a dupla dividiu igualmente os títulos: quatro para o espanhol e quatro para o italiano. A supremacia é tamanha que, segundo o site The Athletic, ainda não há um rival óbvio capaz de desestabilizar os atuais líderes do ranking da ATP, mas há uma jovem estrela em ascensão.

Entre os possíveis candidatos a esse posto, o brasileiro João Fonseca foi citado como uma das grandes promessas. “Um terceiro homem para Alcaraz e Sinner daria ao tênis um grande choque. Não há alguém óbvio perto dos 20 anos que poderia ser disruptivo, equivalente a quando Djokovic começou a pressionar Federer e Nadal. A expectativa é de que a próxima superestrela seja mais nova, alguém como João Fonseca, que só recentemente fez 19 anos e, compreensivelmente, ainda está aprendendo o jogo”, destacou a publicação.

Outros nomes que chegaram às semifinais dos principais torneios nesta temporada, como Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime, foram avaliados pelo site, mas não despertaram o mesmo entusiasmo. Alexander Zverev, atual número 3 do ranking, também não conseguiu manter a regularidade após o vice-campeonato no Australian Open.

Até mesmo Novak Djokovic, maior vencedor da história, reconheceu as dificuldades diante da nova geração. Após perder para Alcaraz nas semifinais, o sérvio admitiu o peso de enfrentar os dois jovens em partidas longas. “Será muito difícil para mim no futuro para superar o obstáculo de Alcaraz e Sinner, em jogos de melhor de cinco sets nos Grand Slams. Acho que tenho uma chance melhor nos jogos de três sets, mas em cinco sets, é complicado”, afirmou.

O The Athletic também analisou o impacto da previsibilidade no circuito. Para o veículo, o cenário atual contrasta com a era do Big Four, em que Federer, Nadal, Djokovic e Murray mantinham a disputa em alto nível. “Um esporte geralmente não quer ser extremamente imprevisível, mas também não tão previsível. A era do Big Four, quando Andy Murray estava quase sempre nas semifinais ou finais com um dos outros três, foi perto da perfeição. Os mesmos jogadores chegavam ao fim dos Grand Slams, mas havia empolgação para saber como as coisas seriam decididas. Um jogador dominando fica tedioso muito rápido; assim como uma sequência de jogadores vencendo apenas uma vez”, analisou o site.

Tags:

ATP Brasil tênis Carlos Alcaraz djokovic Grand Slam Jannik Sinner João Fonseca jovens talentos tênis

x