VITÓRIA DO BRASIL

Bia Haddad estreia defesa de título no WTA de Seul com pé direito

Brasileira enfrentou e venceu a sul-coreana Dayeon Back

João Grassi

Por João Grassi

17/09/2025 - 10:31 h
Bia Haddad
Bia Haddad -

Sem tempo para descanso após o SP Open, a brasileira Beatriz Haddad Maia voltou para as quadras nesta manhã de quarta-feira, 17, pelo WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul. Ela precisou superar os obstáculos do cansaço de uma longa viagem e um mal-estar que a fez receber atendimento médico, mas estreou com vitória.

Bia Haddad derrotou a sul-coreana Dayeon Back, 306ª do ranking, por 2 sets a 0. Foram parciais de 6/4 e 6/3, em 2h22min, resultado que garante vaga para as oitavas de final da competição. Vale lembrar que a tenista de 29 anos é a atual campeã de Seul.

No primeiro set contra Back, Bia abriu 5/2 e teve serviço quebrado antes de fechar em 6/4. No segundo, a brasileira se aproximou 'pneu', mas perdeu três games seguidos até conseguir matar o jogo em uma quebra de saque.

Essa foi a 16ª vitória de Bia Haddad em sua oscilante temporada de 2025, além de 25 derrotas. A atual número 25 do mundo e defensora do título cairia para a 41ª posição caso fosse eliminada na estreia do torneio.

Próximo compromisso

Agora, Bia Haddad enfrenta na segunda rodada a alemã Ella Seidel, número 105 do ranking. A partida está inicialmente marcada para às 3h10 desta quinta-feira, 18, mas pode sofrer alterações no horário.

