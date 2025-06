Bia Souza cai nas oitavas e adia sonho do título mundial

Beatriz Souza tropeça em Budapeste e deixa Mundial mais cedo - Foto: Tamara Kulumbegashvili/IFJ

Campeã olímpica, Beatriz Souza deu adeus precocemente ao Mundial de Judô de Budapeste, na Hungria. Nesta quinta-feira, 19, a brasileira caiu nas oitavas de final da categoria acima de 78kg, após derrota no golden score para a croata Helena Vukovic, número 18 do ranking. Atual vice-líder do mundo, Bia recebeu o terceiro shidô (punição) por falta de combatividade e encerrou sua participação sem medalha.

A judoca paulista de 27 anos entrou no tatame pela segunda vez no torneio demonstrando pouca iniciativa ofensiva, fator decisivo para a eliminação. A adversária croata, embora com ranking inferior, foi mais ativa e garantiu a vaga nas quartas de final após o desempate.

Na estreia, Bia já havia mostrado que não vivia seu melhor momento. Mesmo enfrentando a angolana Crislayna Rodrigues, número 55 do mundo, ela teve dificuldades e precisou do golden score para vencer com um wazari. O desempenho abaixo do esperado contrastou com o planejamento da comissão técnica, que tinha como objetivo chegar 100% fisicamente à competição.

Este foi o sétimo Mundial da carreira de Beatriz, que já soma três medalhas no torneio: prata em 2022 e bronzes em 2021 e 2023. Desde a conquista do ouro olímpico em Paris, em agosto do ano passado, Bia competiu apenas duas vezes: foi campeã pan-americana em abril, no Chile, e ficou em quinto lugar no Grand Slam do Cazaquistão, em maio. A estratégia era dosar a carga e priorizar a preparação para o Mundial.

Além de Beatriz, o Brasil contou nesta quinta-feira com Rafael Buzacarini no peso-pesado (+100kg). O judoca teve pela frente o russo Tamerlan Bashaev, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, e também acabou eliminado no golden score, após um combate bastante equilibrado.