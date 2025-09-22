QUEM LEVA?
Bola de Ouro 2025: veja horário e como assistir à premiação
Acompanhe a 69ª edição da premiação com a presença de Vini Jr. e Raphinha
A 69ª edição da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira, 22 de setembro, às 16h, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O evento, promovido pela revista France Football, premia os principais destaques do futebol mundial na temporada 2024/25 e terá transmissão da TNT e do serviço de streaming MAX.
Entre os indicados, o Brasil será representado por Vini Jr. e Raphinha, que concorrem ao prêmio de melhor jogador, além de Marta e Amanda Gutierres, presentes na disputa feminina.
A grande novidade de 2025 é a equiparação entre homens e mulheres em todas as categorias da premiação. A partir desta edição, haverá versões femininas e masculinas para cada troféu: melhor jogador, melhor time, melhor treinador, melhor jovem (Kopa), melhor goleiro (Yashin) e maior artilheiro (Gerd Müller).
O processo de escolha segue o modelo tradicional: a revista envia uma lista com 30 nomes, e um júri formado por jornalistas especializados de 100 países — os mais bem colocados no ranking da Fifa — elege os três melhores em ordem. A soma da pontuação define os vencedores.
Na edição passada, o prêmio principal foi decidido entre Vini Jr. e Rodri, com o volante do Manchester City levando a melhor. Em protesto, o atacante brasileiro e o elenco do Real Madrid não compareceram ao evento. Dois meses depois, no entanto, Vinicius foi eleito o melhor do mundo no Fifa The Best.
Onde assistir a Bola de Ouro 2025
- Data: 22 de setembro
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Théâtre du Châtelet, Paris (França)
- Onde assistir: TNT e MAX (streaming)
