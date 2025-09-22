BRASILEIRÃO
Bahia se mantém no G-6 após vitória do Santos sobre o São Paulo
Com triunfo sobre o São Paulo, Santos afasta-se do Z4 e mantém o Bahia na 6ª posição da Série A
O Bahia se manteve entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro após a importante vitória do Santos sobre o São Paulo, neste domingo, 21, na Vila Belmiro. Em duelo válido pela 24ª rodada da Série A, o Peixe venceu por 1 a 0, com gol marcado por Guilherme, já no segundo tempo, garantindo os três pontos diante do rival.
Com o resultado, o São Paulo permaneceu estacionado na 7ª posição, com 35 pontos, enquanto o Bahia seguiu em 6º lugar, somando 37 pontos, mas com dois jogos a menos que o Tricolor paulista. Nesta quarta-feira, 24, o Tricolor de Aço entra em campo para disputar uma das partidas atrasadas, contra o Vasco, válida pela 16ª rodada do Brasileirão.
Além disso, com o triunfo, o Santos chegou a 26 pontos na tabela, encerrando a rodada na 14ª colocação e se afastando da zona de rebaixamento, que tem o Vitória como primeira equipe dentro da degola. O resultado também marcou a primeira vitória da equipe sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, após os empates por 0 a 0 com o Fluminense e 1 a 1 diante do Atlético-MG.
Veja a tabela de classificação após a 24ª rodada:
