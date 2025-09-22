Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO

Bahia se mantém no G-6 após vitória do Santos sobre o São Paulo

Com triunfo sobre o São Paulo, Santos afasta-se do Z4 e mantém o Bahia na 6ª posição da Série A

Redação

Por Redação

22/09/2025 - 7:32 h
Descubra como a vitória do Santos contra o São Paulo impactou diretamente a tabela do Brasileirão. O resultado beneficiou o Bahia, que se manteve no G6, e ajudou o Peixe a se afastar da zona de rebaixamento.
Descubra como a vitória do Santos contra o São Paulo impactou diretamente a tabela do Brasileirão. O resultado beneficiou o Bahia, que se manteve no G6, e ajudou o Peixe a se afastar da zona de rebaixamento. -

O Bahia se manteve entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro após a importante vitória do Santos sobre o São Paulo, neste domingo, 21, na Vila Belmiro. Em duelo válido pela 24ª rodada da Série A, o Peixe venceu por 1 a 0, com gol marcado por Guilherme, já no segundo tempo, garantindo os três pontos diante do rival.

Com o resultado, o São Paulo permaneceu estacionado na 7ª posição, com 35 pontos, enquanto o Bahia seguiu em 6º lugar, somando 37 pontos, mas com dois jogos a menos que o Tricolor paulista. Nesta quarta-feira, 24, o Tricolor de Aço entra em campo para disputar uma das partidas atrasadas, contra o Vasco, válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

XI Corrida da Asa acontece no dia 5 de outubro
João Fonseca fora da final da Laver Cup causa revolta de fãs
Osvaldo desabafa e esclarece reação irritada após substituição no Vitória

Além disso, com o triunfo, o Santos chegou a 26 pontos na tabela, encerrando a rodada na 14ª colocação e se afastando da zona de rebaixamento, que tem o Vitória como primeira equipe dentro da degola. O resultado também marcou a primeira vitória da equipe sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, após os empates por 0 a 0 com o Fluminense e 1 a 1 diante do Atlético-MG.

Veja a tabela de classificação após a 24ª rodada:

Imagem ilustrativa da imagem Bahia se mantém no G-6 após vitória do Santos sobre o São Paulo
| Foto: Reprodução / Sofascore

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato brasileiro santos São Paulo série a

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Descubra como a vitória do Santos contra o São Paulo impactou diretamente a tabela do Brasileirão. O resultado beneficiou o Bahia, que se manteve no G6, e ajudou o Peixe a se afastar da zona de rebaixamento.
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Descubra como a vitória do Santos contra o São Paulo impactou diretamente a tabela do Brasileirão. O resultado beneficiou o Bahia, que se manteve no G6, e ajudou o Peixe a se afastar da zona de rebaixamento.
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Descubra como a vitória do Santos contra o São Paulo impactou diretamente a tabela do Brasileirão. O resultado beneficiou o Bahia, que se manteve no G6, e ajudou o Peixe a se afastar da zona de rebaixamento.
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Descubra como a vitória do Santos contra o São Paulo impactou diretamente a tabela do Brasileirão. O resultado beneficiou o Bahia, que se manteve no G6, e ajudou o Peixe a se afastar da zona de rebaixamento.
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

x