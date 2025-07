Bortoleto pontua pela 1ª vez em vitória de Norris na Áustria

Gabriel Bortoleto termina o GP da Áustria em 8º e encerra jejum brasileiro de pontos na Fórmula 1. Jovem da Sauber é eleito Piloto do Dia pela torcida. - Foto: JOE KLAMAR / AFP

A espera foi longa, mas chegou ao fim. Após quase oito anos de jejum, o Brasil voltou a pontuar na Fórmula 1. O feito veio com Gabriel Bortoleto, que terminou o GP da Áustria deste domingo (29) na oitava colocação, somando os quatro primeiros pontos de sua carreira na principal categoria do automobilismo mundial.

O piloto da Sauber, em sua 11ª corrida na F1, entregou uma atuação sólida e estratégica. Largando da oitava posição, manteve-se constante, realizou poucas porém precisas ultrapassagens, e ainda resistiu à pressão de Nico Hulkenberg, nono colocado, nas voltas finais. Bortoleto chegou a incomodar o veterano Fernando Alonso, que curiosamente é o empresário do jovem brasileiro de 20 anos.

Com o resultado, o paulista encerra uma sequência negativa que já durava mais de 2.770 dias, desde o 10º lugar de Felipe Massa no GP de Abu Dhabi de 2017. Além disso, Bortoleto foi eleito o Piloto do Dia, em votação aberta ao público.

A corrida foi vencida pelo pole position Lando Norris, que conquistou sua sétima vitória na carreira e a terceira da temporada. No entanto, o britânico segue atrás do companheiro de equipe Oscar Piastri, que chegou em segundo e lidera o campeonato de pilotos. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

A dobradinha da McLaren foi a quarta na temporada de 2025, consolidando a liderança da equipe no Mundial de Construtores, agora com 417 pontos. A Ferrari assumiu a vice-liderança, com 210 pontos, ultrapassando a Mercedes, com o apoio do pódio de Leclerc e do quarto lugar de Lewis Hamilton, no melhor resultado coletivo da escuderia italiana no ano.